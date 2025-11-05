雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
Apple 早期生產入門級 MacBook，預計於 2026 年初發佈
Apple 確實計劃在 2026 年初推出一款入門級的 MacBook。這一消息最早是在夏季透過 DigiTimes 報導被提及，最近 Bloomberg 也證實了這一消息。據報導，Apple 已經開始與供應商進行早期生產，旨在針對入門級 PC 和 Chromebook 市場。這一策略旨在吸引尋找負擔得起但功能強大的計算選擇的消費者。
即將推出的 MacBook 預計將配備「低端 LCD 顯示屏」，這表明 Apple 在此型號上更注重成本效益，而非高端顯示技術。此外，該設備將採用 A 系列 iPhone 晶片，預期其性能將超過原有的 Apple M1 晶片。這一晶片選擇顯示出 Apple 希望在處理能力上保持競爭優勢，即便是在其較為經濟實惠的產品中。
在尺寸方面，入門級 MacBook 據報導將擁有比 13.6 吋 MacBook Air 更小的顯示屏，以迎合偏好緊湊設備的用戶。這一設計決策符合可攜式計算的日益增長趨勢，對於在校學生和忙碌的專業人士來說，這將是一個吸引人的選擇。
這款入門級 MacBook 的定價預計將「遠低於 $1,000 / 約 HK$ 7,800」，使其成為市場上現有預算型筆記本電腦的可行替代品。目前，入門級 PC 和 Chromebook 的價格範圍在 $200 / 約 HK$ 1,560 到 $700 / 約 HK$ 5,460 之間，最頂級的 Chromebook 的價格通常約為 $700 / 約 HK$ 5,460。考慮到 Apple 當前的入門級 Mac mini 價格為 $599 / 約 HK$ 4,669，合理推測新 MacBook 的價格將比這個高出約 $100 / 約 HK$ 780 至 $200 / 約 HK$ 1,560，使其更容易接觸到更廣泛的受眾。
Apple 進軍入門級筆記本電腦市場，標誌著其戰略的轉變，旨在捕捉更大份額的消費電子產品市場，特別是在教育市場中，價格的可負擔性至關重要。隨著學校和大學越來越依賴技術進行學習，一款價格合理的 MacBook 將成為學生和教育機構的吸引選擇。
此外，這一舉措也可能反映了 Apple 對其他廠商日益增長的競爭的回應，這些廠商在低成本筆記本電腦領域佔據了主導地位。像 HP、Dell 和 Lenovo 等品牌長期以來提供的預算選擇吸引了注重價格的消費者。通過推出一款更實惠的 MacBook，Apple 不僅增強了其產品陣容，也加強了其讓技術更具可及性的承諾。
隨著發佈日期的臨近，對於這款新 MacBook 的規格和性能的期待正在不斷增長。如果 Apple 能夠成功將其先進的 A 系列晶片技術整合到這款低成本模型中，那麼它可能會重新定義對預算型筆記本電腦的期望。消費者期待看到這款新設備在現實場景中的表現，尤其是與現有 Chromebook 和入門級 PC 的比較。
