APPLE 智能手錶市佔滑落第三！ HUAWEI 增長強勁，9月29日港版GT 6 登場恐進一步拉大差距

根據國際數據資訊（IDC）最新發布的 2025 年第二季全球穿戴裝置報告，智能手錶市場迎來了一場激烈的版圖重整。儘管整體市場出貨量年增 12.3％，達到 4,920 萬台，但領先品牌的排名卻出現了令人意外的變化。

報告顯示，HUAWEI 以 20.2％ 的市占率穩坐冠軍寶座，緊隨其後的並非長期位居前段的 APPLE，而是以黑馬之姿竄起的 Xiaomi，市占率達 19.3％。APPLE 則以 15％ 的市占率下滑至第三名，SAMSUNG 與（OPPO／vivo）則分別以 6.5％ 與 6％ 的市占率位居第四、第五名。值得注意的是，Xiaomi 該季出貨量達到 950 萬台，年成長率高達 61％，成長力道極為強勁，遠超 APPLE 的 28.8％ 年增長率。而 SAMSUNG 則是前五大品牌中唯一呈現負成長的廠商，出貨量衰退 2.1％。

這波市場洗牌並非偶然。IDC 分析指出，第二季通常是 APPLE 產品的發表空窗期，消費者普遍期待於第三季末或第四季初亮相的新一代 Apple Watch，這使得APPLE 在季度間的出貨量容易出現波動。隨著新品即將問世，預期將引發一波換機潮，APPLE 有望在下半年反彈。

HUAWEI 能夠持續蟬聯市占第一，其產品力功不可沒。從用戶評價來看，HUAWEI 智慧手錶最受稱讚的便是其優異的續航表現。許多用戶表示「續航力可好幾天充一次」，例如熱門型號 GT 系列正常使用下可達一週以上，省電模式下更可延長至兩週。此外，操作流暢度、豐富的運動模式以及支援 Android 與 iOS 雙系統的兼容性，也是其吸引消費者的關鍵。有使用者分享：「我是戴 GT3，搭配它的 APP，功能蠻不錯的，跑步的 GPS 定位算準，也可以看心率，還能接電話。」最新發表的 HUAWEI WATCH GT 6 系列更進一步提升續航力，46mm 版本在正常模式下可使用長達 12 天，並引入虛擬騎行等新功能，持續強化健康與運動監測體驗。

隨著 HUAWEI 已確認將於 9 月 29 日在香港推出備受期待的 HUAWEI WATCH GT 6 系列與 HUAWEI Watch Ultimate 2，後者更以全球首款支援 150 米潛水深度、具備水下聲納通訊技術為賣點。

2025 年下半年的智慧手錶市場，無疑將迎來更激烈的技術與市占之爭。對於消費者而言，這意味著將有更多優質且創新的產品可供選擇，而各品牌如何在高性價比、健康監測準確性、生態系統整合與長續航力之間取得平衡，將是決定下一階段市場排名的關鍵。