Apple 暫停 Vision Air 開發，全面轉向智慧眼鏡項目

早前，分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）分享了 Apple 即將推出的可穿戴設備的詳細路線圖，其中包括一款更為實惠和輕便的 Vision Air，預計於 2027 年發佈。

根據 Bloomberg 的新報導，Apple 已經停止了 Vision Air 的開發，並將全部精力投入到智能眼鏡的項目中，以加快與 Meta Ray-Ban 競爭的設備進度。報導指出，Apple 已開始將工程師從 Vision Air 的開發轉移到智能眼鏡項目。

廣告 廣告

根據之前的報導，Apple 的智能眼鏡原定於 2027 年第二季度進入大規模生產，但現在預計該日期將推遲至明年。

第一代 Apple 眼鏡將提供多種材料的鏡腿和鏡框選擇，並不具備內置顯示屏。它們將配備 Apple 智能技術，並通過多個攝像頭提供視覺智能功能。

此外，Apple 也在研發具備液晶硅（LCoS）顯示屏的擴增實境 (XR) 眼鏡，並將支持語音控制和手勢操作。這些眼鏡預計於 2028 年第二季度進入大規模生產。

推薦閱讀