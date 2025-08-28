Apple 曾有機會收購 Tesla 和 Netflix？但都被 Tim Cook 否決了

作為當今世界上現金儲備最充足的公司之一，Apple 過往有著豐富的收購歷史。而在昨日刊出的一篇長文中，The Information 披露了不少涉及 Apple 大型交易背後的細節。據文章所述，Apple 的多數大型收購其實都是由高級服務副總裁 Eddy Cue 推動。他被稱為「Apple 內部最支持激進收購的高管之一」，扮演的角色「非同尋常」。

每當 Apple 的產品陣容不夠完整時，Cue 的本能似乎就是尋求交易來填補。據稱過去他曾在不同時期支持過收購 Tesla 和 Netflix 的計畫，但兩者最終均被 CEO Tim Cook 否決。其中 Tesla 的故事已經被 Elon Musk 證實過，在 Model 3 研發「最黑暗的時期」，Musk 曾聯絡 Cook 商討收購的可行性，但對方直接選擇拒絕會面。據傳當時的 Apple 並非對 Tesla 沒有興趣，只是無法接受 Musk 要取代 Cook 成為 Apple CEO 的條件。

若當年這筆交易真的成功，那麼已被取消的 Apple Car 或許早就可以實現。但 Elon Musk 不羈的個性，可能會給 Apple 惹出更大的麻煩。至於 Netflix，多年來這家串流巨頭一直被分析師列為 Apple 的潛在收購對象。但從後續的發展來看，這兩家公司若走到一起效果未必會好。Apple 後來自己打造的 TV+ 選擇了精益求精的製作方向，這和以量取勝的 Netflix 存在本質上的區別。

回過頭看，Eddy Cue 任內最成功的收購案例當屬 Beats。雖然在 2014 年這筆 30 億美元的交易前，仍有 Apple「元老」對其前景表示懷疑，但 Cue 最後還是說服了 Cook，而 Beats 的加入也為後來 Apple Music、AirPods 等產品的發展打下了基礎。現如今 Apple 站在 AI 的十字路口，Cue 好像仍力主透過收購解決問題。Perplexity 和 Mistral 被傳都入了他的法眼，最終結果如何可能未來幾個月就會有答案了。

