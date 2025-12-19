lululemon年末大減價低至3折
Apple 最怕事發生了！日本新法玩真，iOS 開放第三方應用商店
如此一來，Apple 全球前四大營收市場中就只剩中國還有高額「蘋果稅」了。
Apple 又要讓步！日本《行動軟體競爭法》今日正式生效，迫使科技巨頭調整在日本的系統運作方式，包括開放第三方應用商店、非官方支付渠道，以及新增瀏覽器、搜尋引擎預設選擇功能。為符合法例要求，潛在影響最大的 Apple 已在 iOS 26.2 版本內為日本用家推出相關更新。
引入「公證」制度 第三方商店須檢測安全
Apple 指出，為降低安全風險，公司與日本監管機構合作設立一套名為「公證」（Notarization）的審查機制。所有第三方應用商店都須通過授權及安全檢查，確保軟體沒有惡意程式或詐騙風險。這項機制結合自動與人工審核，但 Apple 也不忘強調公證制度的審查力度不及 App Store 傳統的嚴格標準。
「App Store 裡的每款應用都經過高水準的私隱與安全審查，依然是日本 iOS 使用者下載應用的最佳選擇。」官方聲明如此寫道。
容許非 Apple 支付 整體傭金下調
日本版 iOS 26.2 允許開發者在應用內使用第三方支付服務，或跳轉至外部網站完成交易，不過兒童類應用仍被禁止。Apple 再三提醒，此舉會令使用者喪失某些保障，例如無法透過 Apple 申請退款，遇到詐騙時支援力度亦有限。「用戶或需向更多第三方分享支付資料，增加私隱外洩風險。」Apple 補充說。
新法生效後，日本區的 Apple 傭金會分為三類：
應用內第三方支付：傭金比例 10% 至 21%
應用外第三方支付：傭金比例 10% 至 15%
第三方應用商店或網頁 sideload 消費：Apple 收取 5% 核心技術費
可選預設瀏覽器及搜尋引擎
除「蘋果稅」調整之外，日本用戶還將在系統設定中看到新的預設選項，包括自選瀏覽器、搜尋引擎、導航應用及應用商店等。開發者亦可推出非 WebKit 引擎的瀏覽器，打破 Apple 對引擎的長期限制。
Google 同日跟進 變化較輕微
值得一提的是，Apple 公布調整的同時，Google 亦確定了應對《競爭法》的方案。由於 Android 系統本身更開放，Google 的改動相對輕微，主要包括瀏覽器、搜尋器選擇畫面、更多付費方式，以及 Play 商店內外支付的比較提示。
分析認為，這次日本立法與歐盟《數碼市場法》方向一致，反映全球監管機構正在收緊對科技巨頭的壟斷監管。經此調整後，Apple 全球前四大營收市場中就只剩中國仍保留高額「蘋果稅」。對 Apple 而言，開放 App Store 恐怕將動搖其「搖錢樹」。據統計，App Store 在 2024 年創下約 1.3 兆美元的總銷售額，是公司穩定的收入來源。
