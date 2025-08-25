天文台料低壓區本週中入南海
Apple 正在進行三款 iPhone 的主要設計變更
根據 Bloomberg 的 Mark Gurman 報導，Apple 將會對 iPhone 系列進行重大設計改變，這可能會在不久後實現。Gurman 在其 Power On 通訊中提到，Apple 計劃在接下來的三年內進行多次重大的 iPhone 重新設計，首個改版將是預計下個月發佈的 iPhone 17 Air，該款型號有望取代 iPhone 16 Plus。
iPhone 17 Air 據說將配備一個單鏡頭後置相機，並採用 Apple 自家設計的調製解調器。該款型號的電池容量將較小，且不會設置實體 SIM 卡插槽。雖然 iPhone 17 將與 iPhone 16 外觀相似，但 iPhone 17 Pro 和 17 Pro Max 將會擁有重新設計的後置相機模組。
Gurman 還指出，Apple 將於 2026 年推出摺疊式 iPhone，代號 V68，預計將配備四個相機，包括兩個後置相機、一個外部相機和一個內部相機。該款式的原型機正在測試黑色和白色的外觀，並將運行 Apple 自家的 C2 調製解調器。內部顯示屏將採用 in-cell 觸控面板，以減少摺痕並提高觸控準確性。
最後，Gurman 表示，Apple 預計將在 2027 年推出 iPhone 20，這一型號將採用全新的曲面玻璃設計，以慶祝 iPhone 的 20 周年。這將是一個重大重新設計，將與當前的設計有著顯著的不同。
