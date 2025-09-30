楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點
Apple 正在開發類似 ChatGPT 的應用程式以提升 Siri 功能
據內部消息，Apple 已經為 iPhone 開發了一款類似 ChatGPT 的應用程式，旨在協助工程團隊開發下一代 Siri，該系統由大型語言模型（LLM）驅動。
據報導，AI 部門正在使用這款內部應用來測試新的 Siri 功能，包括能夠搜索個人信息，例如歌曲、電子郵件、照片、視頻等。它還能執行應用內操作，例如編輯照片。
這款應用的代號為「Veritas」，意為「真理」，目前僅限內部使用。Apple 沒有計劃將其發佈給最終用戶，這款應用僅用於測試 Siri 團隊仍在開發的功能。
Veritas 應用的使用方式類似於 ChatGPT，使用者可以與 Apple 的 LLM 進行對話，且軟件會記錄使用者的過往對話。不過，Apple 的高層和其他官員多次表示對進入 AI 聊天機器人市場的猶豫，因此選擇不公開 Veritas 的決定並不令人驚訝。
原定於今年春季推出的這款更智能的 AI 驅動 Siri 現在已被推遲，新的發佈時間框架定在明年 3 月。在此期間，Apple 正在與 OpenAI、Google 和 Anthropic 進行深入會談，尋求協助開發新的 Siri。
除了 Siri，Apple 還計劃將其 AI 整合到其他設備中，包括家庭設備、HomePod 音響和 Apple TV。
