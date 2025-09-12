Apple 正把 AirPods 打造成真正不離身的穿戴產品

雖然現在很多市場調研報告都會把 AirPods 算作穿戴裝置，但不少人主觀上可能仍不會把耳機和智能手錶、眼鏡、指環等並為一談。而隨著 AirPods Pro 3 的推出，持這種觀念的人或許會被愈來愈多地改變。新品的兩大賣點 — 即時翻譯和心率監測，都會讓耳機更長久地出現在耳朵之上。前者能把 AirPods（除 Pro 3 外 Pro 2 和降噪版 AirPods 4 都支援）變成旅行伴侶，後者則有助於用家更全面地掌握運動時的身體狀態。

廣告 廣告

尤其是健身追蹤的部分，AirPods Pro 3 監測到的數據還可以直接顯示到 Fitness+ 的課程中。這在以往是 Apple Watch 獨佔的功能，而相比手錶，耳機的價格門檻更低，以產品類別來說普及度也更高。於 Apple 而言，這就是吸引消費者嘗試訂閱服務的新機遇。同時 AirPods 和 Apple Watch 相互的關係，可能會越來越像 iPad 和 Mac。這兩類硬體有重疊的特性，但卻依舊各有獨特用途，這可以讓 Apple 盡可能多地覆蓋到不同市場。

AirPods Pro 3

在新的翻譯、心率之外，Apple 在過去一年也推出了助聽功能。加上更早的通透模式、對話感知甚至說 Siri 整合，其實 AirPods 整體「不離身」的屬性一直在逐步加強。坊間有傳聞稱，下一款 AirPods Pro 更會加裝紅外線相機，以強化空間音訊和手勢互動。這樣一來，它在耳朵上的位置估計會變得更穩固了。

或許未來有一天，AirPods 會跟 iPhone 一樣，成為許多人日常生活中不可或缺的存在。你總能找到理由去長時間使用它們，其扮演的角色不再是 iPhone 附屬配件，而是獨立價值依然成立的全天候穿戴裝置。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk