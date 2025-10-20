Apple 測試 iOS 26.4 早期版本後對全新 AI 版 Siri 前景擔憂？若最終表現平平或致多名高管走人

AI 加強的 Siri 據稱 2026 年 3 月上線

眼看跳票良久的全新 AI 版 Siri 已經離傳說的 2026 年春上線時間越來越近，Apple 內部卻傳出了令人擔憂的消息。彭博名記 Mark Gurman 在其最新的電子報中透露，Apple 工程師在對含有新 Siri 的 iOS 26.4 進行內部測試後，對早期結果憂慮重重。據稱當前版本距離理想狀態仍有差距，若最終推出時 Siri 仍表現平平，那可能導致 AI 團隊多位高層走人。

AI 大模型加持的新版 Siri 最初於 WWDC 2024 發佈，但由於開發不力，它最終未能與 Apple Intelligence 一同跟用家見面。幾經周折後，Apple 似乎將新 Siri 的上線時間延後到了明年春天。即便這次的成品依然無法在內部獲得肯定，想來 Apple 也不敢再往後拖了吧？

根據軟體工程高級副總裁 Craig Federighi 之前的說法，Siri 需要「重新構建」才能達到預期。坊間傳聞 Apple 選擇了 2 套方案同時推進，其一是完全依賴裝置內的模型，其二則是整合 ChatGPT / Gemini 與 Apple 私有雲端運算。Gurman 現在提到的 Siri 究竟源於哪個方案還不得而知，但無論如何留給 Apple 調整的時間已經不多了。

