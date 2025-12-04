Apple 界面設計負責人 Alan Dye 跳槽 Meta，液態玻璃成留在 Apple 最後作品

文章來源：Qooah.com

Apple 任職 19年的資深高管、用戶界面設計靈魂人物 Alan Dye 正式宣佈，將於 12 月 31 日離職並加盟 Meta，出任 Reality Labs 首席設計官。這一變動被業界視為 Apple 自 Jony Ive 離任後最重大的設計人才流失。

作為 Apple 人機界面團隊的核心掌舵者，Alan Dye 自 2015 年起主導 iOS、macOS、watchOS、visionOS 四大系統近十年視覺革新。其手筆遍布多個里程碑式設計：Apple Watch 初代交互邏輯、iPhone X 全面屏手勢操作、Vision Pro 空間計算界面及眼手交互系統，而今年 6 月發佈的 iOS 26「液態玻璃」（Liquid Glass）界面更是其收官之作，以動態高光與深度動效實現 iOS 7 以來最徹底的系統美學重塑。

加盟 Meta 後，Alan Dye 將直接向 CTO Andrew Bosworth 彙報，統籌智能眼鏡、VR/AR 頭顯及 AI 消費硬件的軟硬一體化設計。Meta 為其新建設計工作室，全力推進「AI + 裝置」深度整合，其副手 Billy Sorrentino 也將同步加盟，現有設計負責人 Joshua To 等人轉為其下屬。

值得關注的是，Dye 的離職恰逢 Apple 高管離職潮，此前 COO Jeff Williams 退休、AI 主管 John Giannandrea 宣佈離職，核心高管變動引發行業對 Apple 未來產品設計走向的關注。