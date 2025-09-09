Apple 發佈新款入門級 Apple Watch SE 3

Apple 發佈了 2025 年的入門級智能手錶——全新的 Apple Watch SE 3。在其「驚豔」的活動中，與新款 iPhone 一同亮相，這款 SE 3 配備了比前一代更快的處理器。

2025 年的 Apple Watch SE 是對於 2022 年推出的舊款 SE 的後續產品。它再次作為 Apple 的新入門級可穿戴設備，通常是將之前和當前旗艦特性進行重新組合，並以較低的價格提供。這是 Apple 較便宜手錶的第三代產品。上一代 SE 的起售價格為 $249 / 約 HK$ 1,942（40 毫米版本）和 $279 / 約 HK$ 2,173（44 毫米版本）。這款手錶採用了與舊款 Apple Watch Series 6 相同的屏幕尺寸和設計，但共享了與 Series 8 和 Ultra 手錶相同的較新 S8 處理器。然而，它省略了始終顯示屏、溫度傳感器、心電圖（EKG）和血氧傳感器等功能。

正在開發中… 可參考我們的即時博客以獲取最新詳情。

