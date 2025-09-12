鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
Apple 發佈 Apple Watch Series 11、Watch SE 3 及 Watch Ultra 3 新款手錶
Apple 發佈了最新的智能手錶系列，包括 Apple Watch Series 11、Watch SE 3 和 Watch Ultra 3。這三款產品首次支持 5G 行動網絡連接，為 Apple Watch 帶來了新的技術進步。Series 11 和 Watch Ultra 3 還新增了健康追蹤功能，如高血壓警示。
Apple Watch Series 11 是 Apple 最輕薄的智能手錶，並且在耐用性上也有所提升。Series 11 使用了 Ion-X 玻璃和陶瓷鍍層，聲稱其耐用性是 Series 10 的兩倍。
這款手錶依然提供 42mm 和 46mm 的尺寸選擇，外殼材質包括鋁金屬和鈦金屬。
在健康追蹤方面，Apple 引入了高血壓警示功能，當檢測到血壓異常時會發出警告。該功能尚待美國食品藥品監督管理局 (FDA) 批准，Apple 預計很快會獲得批准，並將在 150 個國家推出。
另一項新功能是睡眠評分，會根據每晚的休息情況給出 100 分制的評分，考慮因素包括總睡眠時間、上床時間的一致性、醒來的頻率以及各個睡眠階段所花的時間。
Apple 亦提供 24 小時心率和血氧飽和度監測，這得益於改進的電池壽命。Apple 宣稱 Series 11 的電池壽命可達 24 小時，使用者可以在睡眠時佩戴。
鋁金屬版本的 Series 11 提供 Jet black、Silver、Rose Gold 和 Space Gray 四種顏色，而鈦金屬版本則有 Natural Titanium、Gold 和 Slate 顏色可選。
Series 11 的起售價為 $399 / 約 HK$ 3,110（42mm 鋁金屬型號）和 $429 / 約 HK$ 3,345（46mm 鋁金屬型號）。行動網絡型號的價格每款增加 $100 / 約 HK$ 780。Series 11 現已在美國、澳洲、加拿大、法國、德國、印度、日本、阿聯酋和英國開放預訂，運送將於 9 月 19 日開始。
Watch SE 3 則帶來多項重要更新，包括常亮顯示 (AOD)、去年的 Apple S10 處理器以及可選的 5G 行動網絡連接。該手錶有 40mm 和 44mm 的尺寸，並因為處理器升級，現在支持雙擊和手腕擺動手勢。
Watch SE 3 也擁有常亮顯示 (AOD) 和快速充電功能，充電速度是其前身的兩倍。Apple 聲稱 15 分鐘充電可提供 8 小時的使用時間。在健康追蹤方面，Watch SE 3 同樣具備睡眠評分功能，以及 24 小時心率和血氧飽和度監測。
Watch SE 3 提供 Starlight 和 Midnight 兩種顏色，起售價為 $249 / 約 HK$ 1,942，預訂已開放，運送定於 9 月 19 日。
Watch Ultra 3 更新了 LTPO 3.0 OLED 顯示器，顯示亮度更高，邊框更薄。它同樣支持可選的 5G 行動網絡連接，並更新了衛星連接功能，支持緊急 SOS 透過衛星發送消息和分享位置。
Apple 引入了新的高血壓通知功能以及睡眠評分功能。另一項重大更新是電池續航時間，現在可達 42 小時，創下 Apple Watch 的最長續航紀錄。
Apple Watch Ultra 3 提供 Black 和 Natural Titanium 兩種顏色，起售價為 $799 / 約 HK$ 6,222，運送定於 9 月 19 日。
