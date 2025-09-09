Apple 發佈 Apple Watch Series 11 新功能與規格介紹

Apple 今日宣布了最新版本的 Apple Watch，儘管 Series 11 在外觀上與前幾代相似，但其推出的新功能可能使其成為一個吸引人的升級選擇。

新款 Series 11 繼承了去年發佈的 Series 10。雖然在可穿戴設備的設計上並未有所突破，但 Apple 成功將其智慧手錶的厚度減少了 10% 並減輕了 10% 的重量，儘管 Series 11 的表殼略大且配備了迄今為止 Apple Watch 最大且最亮的 OLED 屏幕。去年的 Series 10 是首款引入睡眠呼吸暫停檢測的 Apple Watch，利用加速度計來監測佩戴者的呼吸頻率，並且也是首款允許使用揚聲器來收聽音樂和播客的 Apple Watch 型號，而不僅僅是用於電話通話。

Apple Watch Series 11 將與 watchOS 26 一同推出，這是 Apple 最新的智慧手錶作業系統版本，包含新的功能，如可用於拒接來電、通知和鬧鐘的手腕揮動手勢，還可以快速返回手錶表盤。它將具備改進的智慧堆疊、Workout Buddy 功能，利用 Apple Intelligence 提供個性化見解甚至鼓勵，並引入 Apple 的新款液態玻璃設計語言，該設計也將應用於其他 Apple 設備。

持續更新中… 有關最新詳情，請參閱我們的即時博客。

