Apple 發佈 iOS 26.2 和 iPadOS 26.2，新增鬧鐘提醒及改進 AirDrop 功能

Apple 今日發佈了 iOS 16.2 和 iPadOS 16.2，適用於支援的 iPhone 和 iPad 設備。iOS 16.2 帶來了在提醒到期時啟動鬧鐘的選項，還可以更改鎖屏上時間的透明度，改進了 AirDrop 功能，以及 Podcasts 應用的新功能。

此外，iOS 16.2 使 AirPods 在歐盟地區的實時翻譯功能運作正常，並在日本增加了對替代應用商店和第三方語音助手的支援。iPadOS 16.2 繼續改善多任務處理，讓用戶可以從 Dock、Spotlight 搜尋和應用程式庫拖放應用程式到不同視圖，包括 Slide Over 模式。

用戶可以將應用程式拖到最左或最右以進入 Slide Over 模式，或拖到左側或右側以進入平鋪視圖。如果將應用程式拖到中間，則會打開一個較大或較小的窗口，並會有指示符顯示。iOS 16.2 和 iPadOS 16.2 現在應可立即下載。

若尚未收到更新通知，用戶可進入「設定」>「一般」>「軟體更新」來下載最新版本。

