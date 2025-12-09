Apple 發佈 iOS 26.2 第二個候選版本，修復 AirDrop 問題

信息安全是數字化時代的基石，根據IBM數據顯示，當前全球僅在數據洩露方面的年均損失超400億美元，因此構建全維度信息安全防護體系已成剛需。在此背景下，一批涉及信息安全產品及服務的公司快速崛起，傲然技術有限公司便是其中的代表。 資料顯示，傲然技術是豐銀禾控股（8030.HK）旗下的一間專注於隱私信息加密保護的電腦資訊服務保密提供商，傲然技術擁有多項國家專利及軟件著作權。在2025年12月4-6日舉行的首屆全球智能機械與電子產品博覽會(AIE博覽會)上，傲然技術攜全新一代移動端個人信息加密產品D-Key亮相，獲得了採購商及業界的積極關注。 豐銀禾控股（8030.HK）執行董事於修良先生接受記者採訪時表示，傲然技術為一間專注於隱私信息加密保護的電腦資訊服務保密提供商，公司的核心技術團隊來自華為，在密碼學的研究和應用行業深耕多年，並且與華中科技大學及香港理工大學有深入的技術合作。於修良先生強調，公司的核心技術已在多個國家和地區申請到了專利，包括：中國、中國香港、歐盟的主要國家；此外，美國的專利申請已經進入到授權程式。 當前，信息安全的核心問題其實就是Web2.0下各類技術和應用的問題，因其中心化架構導致數據控制權與隱私安全面臨重大風險。於修良先生稱，傲然技術的系列產品是具備Web3.0特性的資訊加密產品，它能打破現有互聯網生態下在用戶信息安全保護方面的弊端，解決包括隱私洩露、數據壟斷、平臺霸權這三大問題，讓用戶的數據真正為用戶所有、所用。 在首屆全球智能機械與電子產品博覽會上，傲然技術帶來了最新的核心產品D-Key，它是一把去中心化的鑰匙，是用戶在使用去中心化架構生態下的各類應用的用戶硬體秘鑰。有了它，可以使用其移動端的個人信息加密產品-MOwner App，讓用戶在使用移動終端設備時得到更安全的保護，其主要功能包括：硬體登錄驗證、檔加密存儲安全區、檔加解密、加密備忘錄、加密分享、個人加密雲空間等功能。 此外，傲然技術的加密即時通訊軟件OGene App，其具備常規的即時通訊軟件的主要功能，同時也是一款去中心化架構的產品，平臺不存儲用戶數據，並為用戶的聊天、分享文件、語音通話創建專屬的加密通道，這是它與當前主流即時通訊軟件的最大區別。 傲然技術方面表示，公司致力於通過網络基因安全計算及加密算法技術實現數據保護，使客戶於享受物聯網技術帶來的生活、工作及娛樂便利的同時，充分保護私密數據及信息安全。傲然技術將基於零信任理念，持續打造去中心化的安全產品及服務，逐步將產品應用從電腦加密升級到移動裝置、即時通訊、數據儲存及所有物聯網終端裝置。 於修良先生認為，傲然技術在遍地中心化架構的當前互聯網生態下，專注於基於零信任理念，持續打造去中心化的信息安全產品及服務，這就是其最大的優勢，這為用戶帶來的是一種無可替代的產品體驗和安全保障。 展望2026年，於修良先生對傲然技術充滿信心——一方面，傲然技術會在現有產品的营銷方面投入資源；另一方面，公司也在持續進行研發工作，在專注密碼學及應用技術方面深入研究的同時，也會持續構建我們去中心化產品的生態，希望能將公司的產品和服務覆蓋到全平臺、多領域！

