Apple 發佈 iOS 26.3 和 iPadOS 26.3 公測版，新增 Android 數據轉移功能

隨著昨日針對開發者推出的版本，Apple 今日向其測試計劃的參與者發佈了 iOS 26.3 和 iPadOS 26.3 的首個公共測試版。這次的更新中，iOS 26.3 提供了一種更簡單的方式，讓使用者能夠將數據轉移至 Android 設備，適合那些打算轉用該平台的用戶。這項功能同樣會由 Google 在 Android 系統中推出。

此外，Apple 還在歐盟推出了一個新的通知轉發功能，允許使用者將通知從 iPhone 轉發至第三方可穿戴設備，顯示其名稱的含義。這項功能主要是應歐盟的要求而實施，確保用戶能夠在第三方可穿戴設備上接收通知。不過，Apple 當前的實施情況下，當啟用通知轉發時，通知無法顯示在 Apple Watch 上。

更新中還增加了新的天氣主題桌布，這些桌布位於專門的天氣區域內的桌布庫中。這一變化源於將原本的天氣與天文學區域分拆成獨立的天氣和天文學區域，使用者可以更方便地找到相關的桌布選擇。

