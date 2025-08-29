Apple 發佈 iPhone 17 系列專用磁性斜背帶

據傳 Apple 將於 9 月 9 日發佈其即將推出的 iPhone 17 系列，並有傳聞指出將會推出一款全新的肩帶。近日出現了一些關於這款肩帶的資訊。需要注意的是，下方的圖片並非泄露的真實渲染圖，而是根據泄露資訊由藝術家創作的渲染圖。

這款肩帶將與 Apple 的 iPhone 17 保護殼配合使用，據說這些保護殼上會有幾個孔位供肩帶穿過。根據泄露來源，肩帶採用了一種所謂的「創新系統」，其內部設有彈性金屬核心，使其在整個長度上都能夠全磁性。

肩帶的兩端設有相反極性的環圈，從而產生磁性吸引力，並以增強的強度閉合，確保牢固的固定效果。這一機制使得肩帶的安裝和拆卸變得非常簡單，完全不需要傳統的掛鉤或環扣。

這款 Apple 肩帶將採用編織尼龍製成，據稱類似於 Apple 的運動環帶使用的材料。此外，還可能有一款硅膠版本的肩帶，提供更柔軟的觸感和更大的靈活性。顯然，肩帶的顏色將與 iPhone 17 保護殼的顏色相匹配。

據悉，這款肩帶的生產已經開始，暗示它將在下個月與新款 iPhone 及其保護殼一同上架。

