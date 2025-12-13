Apple 發佈 watchOS 26.2，更新睡眠評分分類及增強安全警報功能

Apple 最近發佈了 watchOS 26.2 更新，這次更新增強了睡眠評分的分類，並調整了評分範圍。新的睡眠評分分類包括：非常低 (0-40)、低 (41-60)、普通 (61-80)、高 (81-95) 和非常高 (96-100)。這一改進旨在幫助用戶更清晰地了解自己的睡眠質量。

除了睡眠評分的更新，watchOS 26.2 還新增了「增強安全警報」功能，能夠在自然災害、洪水等緊急情況下向用戶發送警報。這些警報將提供「豐富的信息，包括受影響區域的地圖及連結至額外安全指導」，但目前僅限於美國地區使用。

廣告 廣告

此外，watchOS 26.2 還針對應用程式進行了多項錯誤修復，包括針對音樂應用的問題修正，該問題有時會導致應用無法順利跳至下一首歌曲。如果用戶擁有支持 watchOS 26.2 更新的 Apple Watch，可以通過配對的 iPhone 的 Apple Watch 應用中的「一般 > 軟件更新」菜單進行安裝，但需確保 iPhone 正在運行 iOS 26.2。

推薦閱讀