Apple 的 FaceTime 及 Snap 的 Snapchat 在俄羅斯遭禁，當局指控涉及恐怖活動

根據 Bloomberg 報導，Apple 的 FaceTime 視訊通話服務和 Snap 的 Snapchat 在俄羅斯被禁止使用。這項措施是在俄羅斯持續封鎖多個主要社交平台的背景下進行的，包括 Facebook、Instagram 和 X。報導指出，俄羅斯當局指控 FaceTime 和 Snapchat 被用於「組織和實施恐怖活動」，以及招募參與此類活動的個人。

此外，這些平台還被指與其他犯罪活動有關，包括詐騙等。俄羅斯近期已經警告 WhatsApp，如果繼續違反當地法律，可能會面臨全面禁令。自2022年烏克蘭戰爭爆發以來，俄羅斯對社交媒體平台的管控措施逐漸加嚴。

