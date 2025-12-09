Apple 硬件主管 Johny Srouji 確認不會離開公司

近日，有報導指出多名高層 Apple 高管即將退休或離開公司，其中包括硬體主管 Johny Srouji 不久前被傳出將會離職。不過，對 Apple 而言，這並非事實。Srouji 已在一封內部備忘錄中親自證實，他不會離開公司。

在這封備忘錄中，Srouji 表示：「我知道大家對我的未來有各種傳聞和猜測，我覺得有必要直接向大家說明。我為我們在顯示器、相機、感應器、晶片和電池等技術領域所取得的成就感到自豪，這些技術涵蓋了所有 Apple 產品。我們共同打造出世界上最好的產品。」

廣告 廣告

Srouji 還提到：「我熱愛我的團隊，也熱愛我在 Apple 的工作，我不打算在短期內離開。」雖然 Apple 正在失去多位高層，但 Srouji 顯然不會是其中之一，至少現在不會。這對於 Apple 的技術團隊來說是一個穩定的消息。

推薦閱讀