Apple 科學家 Yilun Chen 加入 Tesla Optimus 團隊

前蘋果研究科學家 Yilun Chen 已離開這家科技巨頭，加入 Tesla 的 Optimus AI 團隊。在蘋果工作期間，Chen 從個人貢獻者晉升為技術負責人，並表示對 Tesla 的努力和團隊協作感到驚訝。在一封告別信中，Yilun Chen 回顧了自己在蘋果的任期，認為這是一段充滿快速成長和接觸重要內部項目的時期，其中一些項目仍未公開。他的角色涵蓋了工程、研究、早期產品孵化和實地原型製作，讓他在成熟和新興團隊中積累了專業知識。

Chen 感謝導師、同事和跨功能合作夥伴對他職業生涯的影響，並強調每個團隊都教會了他有關技術擴展、產品願景引導和應對快速變化的研究環境的不同課題。他寫道：「每個角色都給我提供了無價的獨特經驗……我對我的同事、導師和朋友們表達最深的感激。」Chen 移動到 Tesla 的決定是受到 Optimus 項目周圍的動力驅動，這是一款由大規模語言模型（LLM）驅動推理和物理人工智慧（Physical AI）支持的人形機器人。

廣告 廣告

在參觀 Tesla 的 Optimus 實驗室後，他坦言自己被其規模和複雜性所震撼，並對團隊的深厚奉獻感到驚訝。他提到在 Tesla 的第一周，團隊展現了自發的深科技討論、扁平的團隊結構、快速的原型製作周期，以及他所稱的「瘋狂的想法與超快速迭代」文化。Chen 強調，團隊的雄心和對人形機器人即將實現的信念，創造了一種旨在改變世界的能量。這種在 Tesla 的創新氛圍下，吸引了許多優秀人才的目光，並顯示出其在前沿技術領域的持續推進潛力。

隨著 Tesla 不斷推進其人才和技術，未來將可能在機器人技術和人工智慧的發展上，帶來重大的市場影響和成長機會，進一步鞏固其在行業中的領導地位。

推薦閱讀