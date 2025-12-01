騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
Apple 科學家 Yilun Chen 加入 Tesla Optimus 團隊
前蘋果研究科學家 Yilun Chen 已離開這家科技巨頭，加入 Tesla 的 Optimus AI 團隊。在蘋果工作期間，Chen 從個人貢獻者晉升為技術負責人，並表示對 Tesla 的努力和團隊協作感到驚訝。在一封告別信中，Yilun Chen 回顧了自己在蘋果的任期，認為這是一段充滿快速成長和接觸重要內部項目的時期，其中一些項目仍未公開。他的角色涵蓋了工程、研究、早期產品孵化和實地原型製作，讓他在成熟和新興團隊中積累了專業知識。
Chen 感謝導師、同事和跨功能合作夥伴對他職業生涯的影響，並強調每個團隊都教會了他有關技術擴展、產品願景引導和應對快速變化的研究環境的不同課題。他寫道：「每個角色都給我提供了無價的獨特經驗……我對我的同事、導師和朋友們表達最深的感激。」Chen 移動到 Tesla 的決定是受到 Optimus 項目周圍的動力驅動，這是一款由大規模語言模型（LLM）驅動推理和物理人工智慧（Physical AI）支持的人形機器人。
在參觀 Tesla 的 Optimus 實驗室後，他坦言自己被其規模和複雜性所震撼，並對團隊的深厚奉獻感到驚訝。他提到在 Tesla 的第一周，團隊展現了自發的深科技討論、扁平的團隊結構、快速的原型製作周期，以及他所稱的「瘋狂的想法與超快速迭代」文化。Chen 強調，團隊的雄心和對人形機器人即將實現的信念，創造了一種旨在改變世界的能量。這種在 Tesla 的創新氛圍下，吸引了許多優秀人才的目光，並顯示出其在前沿技術領域的持續推進潛力。
隨著 Tesla 不斷推進其人才和技術，未來將可能在機器人技術和人工智慧的發展上，帶來重大的市場影響和成長機會，進一步鞏固其在行業中的領導地位。
宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案 要求徹查現屆法團 黃為上屆法團顧問任內通過大維修｜Yahoo
大埔宏福苑五級火至今造成 146 死 79 傷，宏福苑的大維修工程風波再獲社會關注。屋苑大維修由上屆業主立案法團通過，曾於該屆擔任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌在災後成為眾矢之的；黃碧嬌在周一（12 月 1 日）就發表「嚴正聲明」，表示經過深思熟慮後，決定親自報警，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行，同時要求廉政公署立案調查現屆法團有否貪污。Yahoo新聞 ・ 17 分鐘前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
上原多香子10年三度出軌！ 高山和也家暴警局內幕曝光！
哎喲，日本女團圈總有那種讓人一看就想重溫舊MV的甜心傳奇，上原多香子就是其中一樽曾經閃耀的驚喜。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 20 小時前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」
大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。 編輯：@Medical Inspire｜圖片來源：香港警方、Yip Ka Kui@大埔人大埔谷Medical Inspire 醫．思維 ・ 50 分鐘前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 21 小時前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
UNIQLO冬日必買歷代六大「最強神褲」！限時6折起入手 顯高顯瘦百搭Chino長褲、繭型牛仔褲
香港UNIQLO近年討論度極高的「神褲」系列，都以限時驚喜價登場，完全是入手神褲的最佳時機。以下精選了歷年來的熱賣神褲，不只舒適百搭，視覺上更能修飾腿型和身形比例，即看看哪一款最適合你吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
太平香港承保宏福苑 據報已投再保險
中國太平(0966.HK)旗下中國太平保險(香港)承保宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險等保險。內地媒體報道,太平香港承保的宏福苑相關保險已投保再保險分散風險,具體需理賠金額仍待勘定。infocast ・ 1 天前
宏福苑五級火︱宏志閣寵物斷水斷糧 居民上樓尋愛貓不果 與金魚團聚嘆「奇蹟」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，波及屋苑7座大廈，其中未被波及的一座為宏志閣，大廈同樣被圍封。有宏志閣寵主隨警方上樓尋愛貓，但未能尋獲其蹤影，只見其排泄物散落在地，表示擔心。另有居民成功與家中多條金魚團聚，大嘆是「奇蹟」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港寬頻早已變中資 call災民推銷續約 是否「存量營運」模式？
日前有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，家園盡毁仍遭香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約，經報道後香港寬頻深表歉意及豁免客戶費用，然而事件觸發對香港寬頻的業務關注。資料顯示，創辦人王維基早已賣盤，股權輾轉落在中資手上，今年中移動正式成為大股東，同時早已判明傳統業務飽和，進入「存量營運」階段，亦即是針對舊客戶設計的經營策略，是否續約相當重要Yahoo財經 ・ 41 分鐘前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 20 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
解讀 | 點解英超會有05分開波時間？
一直有觀看英超賽事的香港觀眾，相信都有一個穩定開波時間概念。那麼為何今周英超會有賽事安排於英國時間下午2時05分開賽呢？Yahoo 體育 ・ 13 小時前
渾水專欄│大埔火災 絕對是一場人禍（渾水）
我們從網上看到的第一手片段可以馬上看到：火災發生時，火災的快速擴散與外牆搭建的棚架使用的非阻燃棚網和發泡膠有關，該處棚架的安全網和發泡膠並非具阻燃或延燒效能的材質。棚網屬不合規物料，是造成火勢迅速蔓延的主因。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
特朗普大動作！拜登任內簽署涉及中國文件跟行政命令恐失效？
美國總統特朗普上周五 (11 月 28 日) 在 Truth Social 上宣佈，將全面廢除前任總統拜登在任期間以自動簽名筆簽署的行政命令，稱這類文件約佔拜登總簽署量的 92%，且自即刻起不再具任何法律效力。此舉立即引發外界對美國政治運作程序正當性與跨屆政策延續性的深度質疑，更令外界關注其中涉及中國的相關法案命運。鉅亨網 ・ 9 小時前