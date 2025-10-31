Apple 第四季營收創新高，服務業務收入達歷史新高

Apple 公布了截至 2025 年 9 月 27 日的財務結果，庫比蒂諾迎來了幾個新紀錄。總收入為 $102.5 億，較去年同期增長 8%。利潤達到 $27.5 億，每股收益跳升至 $1.85，年增長 13%。

得益於 iPhone 17 系列的強勁需求，iPhone 的收入達到新紀錄，為 $49.02 億。這比 iPhone 16 系列的收入增長了 6%。不過，由於 iPhone 17 型號和 Air 僅在第四季度結束前的八天內上市，其實際數據將在 Apple 的 2026 年第一季度財報中得到更好的反映。

此外，服務部門的收入，包括 App Store 和所有基於訂閱的服務，達到了歷史新高，收入為 $28.75 億。Mac 的收入達到 $8.73 億，較去年增長 13%，儘管在此期間沒有新的 Mac 發佈，因為 M5 MacBook Pro 的表現將更好地反映在 2026 年第一季度的報告中。iPad 的收入並無重大變化，為 $6.95 億。可穿戴設備、家居及配件類別的價值達到 $9.01 億。

展望未來，Apple 預計假期季節的收入將增長 10% 至 12%。同時，庫比蒂諾估計在假期期間需要承擔 $14 億的關稅相關費用。

