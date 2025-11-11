超市雙11優惠合集！
Apple 聯乘 ISSEY MIYAKE，推出限量 iPhone Pocket 時尚針織袋
香港在內全球僅 10 家 Apple Store 有售。
Apple 與著名設計品牌 ISSEY MIYAKE 為 iPhone 聯手推出全新配件 — iPhone Pocket。這款產品採用獨特的 3D 針織結構，靈感源自 ISSEY MIYAKE 標誌性的「一塊布」概念，旨在為用戶提供一個隨身攜帶 iPhone 的優雅新方式。
iPhone Pocket 的設計核心是其 3D 針織結構與羅紋紋理，它承襲了 ISSEY MIYAKE 原創的褶皺精髓。這個設計源於「創造額外收納口袋」的構想，使其能完美適配任何型號的 iPhone，甚至可以擴展空間以容納 AirPods 或其他日常隨身小物。其開放式結構在拉伸時，會微微顯透袋內物品，讓用戶可一瞥 iPhone 螢幕內容。
這款配件提供多元化的配戴方式，用戶可選擇手持、繫於手袋上，或直接穿戴於身。iPhone Pocket 備有短帶與長帶兩款可選，短帶款提供八種鮮豔活潑的顏色，包括檸檬黃色、橘色、紫色、粉紅色、孔雀綠色、藍寶石色、肉桂色及黑色；長帶款式則有三種顏色，包括藍寶石色、肉桂色及黑色。
ISSEY MIYAKE 母公司 MIYAKE DESIGN STUDIO 設計總監宮前義之 (Yoshiyuki Miyamae) 表示，iPhone Pocket 嘗試探索「以個人風格佩戴 iPhone 之樂趣」的概念。Apple 工業設計副總裁 Molly Anderson 亦表示，雙方在工藝、簡約與愉悅的設計理念上不謀而合，其色彩配搭經精心設計，可與所有 iPhone 型號與顏色相輝映。
iPhone Pocket 為限量發售產品，將於 11 月 14 日 (星期五) 起於指定 Apple 零售店及 發售。短帶 iPhone Pocket 零售價為 HK$1,199；長帶 iPhone Pocket 零售價為 HK$1,799。全球僅 10 家 Apple Store 有售，其中包括香港 Apple Canton Road (廣東道)。
