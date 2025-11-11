Apple 聯乘 ISSEY MIYAKE ！推出限量 iPhone Pocket 時尚針織袋，

Apple 與著名設計品牌 ISSEY MIYAKE 為 iPhone 聯手推出全新配件 — iPhone Pocket。這款產品採用獨特的 3D 針織結構，靈感源自 ISSEY MIYAKE 標誌性的「一塊布」概念，旨在為用戶提供一個隨身攜帶 iPhone 的優雅新方式。

iPhone Pocket 的設計核心是其 3D 針織結構與羅紋紋理，它承襲了 ISSEY MIYAKE 原創的褶皺精髓。這個設計源於「創造額外收納口袋」的構想，使其能完美適配任何型號的 iPhone，甚至可以擴展空間以容納 AirPods 或其他日常隨身小物。其開放式結構在拉伸時，會微微顯透袋內物品，讓用戶可一瞥 iPhone 螢幕內容。

廣告 廣告

Apple 聯乘 ISSEY MIYAKE！推出限量 iPhone Pocket 時尚針織袋，

這款配件提供多元化的配戴方式，用戶可選擇手持、繫於手袋上，或直接穿戴於身。iPhone Pocket 備有短帶與長帶兩款可選，短帶款提供八種鮮豔活潑的顏色，包括檸檬黃色、橘色、紫色、粉紅色、孔雀綠色、藍寶石色、肉桂色及黑色；長帶款式則有三種顏色，包括藍寶石色、肉桂色及黑色。

ISSEY MIYAKE 母公司 MIYAKE DESIGN STUDIO 設計總監宮前義之 (Yoshiyuki Miyamae) 表示，iPhone Pocket 嘗試探索「以個人風格佩戴 iPhone 之樂趣」的概念。Apple 工業設計副總裁 Molly Anderson 亦表示，雙方在工藝、簡約與愉悅的設計理念上不謀而合，其色彩配搭經精心設計，可與所有 iPhone 型號與顏色相輝映。

Apple 聯乘 ISSEY MIYAKE！推出限量 iPhone Pocket 時尚針織袋，

iPhone Pocket 為限量發售產品，將於 11 月 14 日 (星期五) 起於指定 Apple 零售店及 apple.com/hk 發售。短帶 iPhone Pocket 零售價為 HK$1,199；長帶 iPhone Pocket 零售價為 HK$1,799。全球僅 10 家 Apple Store 有售，其中包括香港 Apple Canton Road (廣東道)。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk