Apple 計劃擴展 AI 夥伴關係

在成功的第四季中，Apple 公佈了 $102.5 億美元的收入，首席執行官 Tim Cook 在接受 CNBC 采访時談及公司的表現及未來目標。Cook 表示，儘管需求強勁，Apple 仍面臨數款 iPhone 17 及去年的 16 系列的供應限制。Apple 的良好收入表現預期將延續至假日季，預計十二月季度的收入增長將達到 10%-12%。Cook 亦確認，庫比蒂諾計劃於明年發佈其期待已久且延遲的 AI 改革版 Siri。Apple 原本應在今年早些時候推出更新的 Siri，但發佈再度延遲。最近的傳聞指其將於 2026 年 3 月推出。Apple 還計劃在 2024 年與 OpenAI 簽訂協議後，與更多 AI 供應商建立合作關係。Cook 沒有詳述具體的公司，但他確認了 Apple 對新 AI 合作夥伴的意圖。關於關稅問題，Cook 確認 Apple 在九月份的季度中承擔了額外 $11 億美元的成本，並預計十二月季度的關稅成本將達到 $14 億美元。

