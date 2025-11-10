HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
Apple 計劃擴展 iPhone 衛星功能？傳送圖片、輔助收訊以及有遮擋環境使用
但要多久才會正式推出是一個未知數。
iPhone 上的衛星功能顯然還有不小的改進空間，根據彭博 Mark Gurman 最新的電子報，Apple 似乎打算進一步對該技術加以利用。首先他們會在目前衛星文字訊息的基礎上，增加對圖片的支援。與此同時 Apple 還打算整合 5G NTN 功能，它可以幫助行動基地台透過衛星加大覆蓋範圍，從而改善手機收訊。另外對於需要在沒有流動網路或 Wi-Fi 連線的偏遠地區尋找路線的使用者，Apple 可能也會在地圖 app 內引入衛星連線。
還有一項潛在的重要變化，就是 iPhone 對衛星功能的使用環境條件可能會有所放寬。Gurman 透露 Apple 正在尋找讓用家即便在有遮擋環境中也能「自然使用」衛星功能的方法，以減少必須手機指天才能連線的麻煩。而在開發者方面，據稱 Apple 也在打造專門的 API 便於第三方應用程式支援衛星通訊。
目前尚無這些新特性推出的時程資訊，但以之前 Apple 更新衛星功能的速度來推測，大家估計要多給一點耐心呢。
