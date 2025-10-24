專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
Apple 調整 iPhone Air 生產能力
知名的 Apple 分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）最近報導，Apple 正在減少 iPhone Air 的訂單。根據郭明錤的說法，Apple 不僅減少了出貨量，還降低了生產能力。預計到 2026 年第一季度，大部分供應商的生產能力將減少超過 80%，而一些需要較長交貨時間的元件可能會在 2025 年底前完全停產。看來，iPhone Air 像 iPhone mini 和 iPhone Plus 一樣，未能獲得顯著的市場反應。不過，這並不代表 iPhone Air 的失敗。通常，Apple 的 iPhone Pro 型號在初期銷售中會超過其他型號。Apple 可能只是調整生產，以促進 Pro 型號的銷售。Apple 廣泛的供應鏈使其能夠靈活應對市場變化。非 Pro 型號的 iPhone 通常在銷售的最初幾個月表現不佳，但隨著時間推移會逐漸回暖。然而，這也可能是我們所見的唯一一款 iPhone Air。iPhone Air 的需求未能達到預期，導致供應鏈開始減少出貨量和生產能力。
根據郭明錤的推測，大多數供應商預計到 2026 年第一季度將減少超過 80% 的生產能力，而一些長交貨期的元件也將在 2025 年底前停產。
