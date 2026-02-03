Apple 這項細節上創新，傳 HUAWEI、OPPO 正評估跟進

文章來源：Qooah.com

近年 Apple 的產品創新力有所下降，已經不能與當前喬布斯掌舵時期相提並論，基本沒有帶來顛覆行業的創新設計，只是在一些細節設計上進行鑽研，從而可以引領行業。

例如去年9月份推出的 iPhone 17 系列，全球首發搭載了前置 1:1 方形前置鏡頭傳感器，Apple 將其命名為 Center Stage。

雖然 1:1 的傳感器沒有帶來數據上的畫質等效果提升，但實現行業獨家「竪拍橫圖」的拍攝體驗，用戶可以單手竪向握持手機，直接拍攝以往橫向握持才能拍攝的廣角畫面，更便於操作。

廣告 廣告

除此之外，還能實現無需旋轉手機拍攝橫向的自拍影片，更符合當下日常拍攝需求。通過 AI 拓寬視野，畫面能自動居中，大幅提升影片拍攝和內容創作體驗。

近期博主 @數碼閒聊站 爆料，暗示華為和 OPPO 都在開始瞭解 1:1 Sensor，用於前置鏡頭設計。1:1方形傳感器的體積雖然會略微大一些，但對比拍攝方面的體驗提升，性價比還是極高的。

從成本問題考慮，目前方形傳感器還未大規模應用，很可能需要進行供應商定制。結合供應鏈的成熟度和成本問題，前期只會在旗艦機型上運用，量產機型預計明年推出。