Apple 須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議

Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。

裁決詳情：核心在於血氧監測技術

陪審團認定，Apple Watch 的運動模式和心率通知功能，侵犯了 Masimo 持有的專利。這項專利主要涉及利用光線透過皮膚來測量血液中氧氣飽和度的技術（即脈搏血氧飽和度測定法）。Masimo 一直指控 Apple 向他們員工挖角，並於在 2020 年推出的 Apple Watch Series 6 及後續型號中，非法使用了其研發的關鍵技術。

根據 TechCrunch 及相關法庭文件報導，陪審團最終站在了 Masimo 這一邊，判定 Apple 需為其侵權行為付出高昂代價。

Apple 的反擊：專利已過期，將提出上訴

對於這項天價賠償判決，Apple 發言人迅速作出回應，表示公司堅決不同意陪審團的決定，並已計劃提出上訴。

Apple 的抗辯理由主要集中在兩點：

專利有效性：Apple 律師團隊指出，Masimo 據以起訴的專利實際上已於 2022 年過期。 技術差異：Apple 堅稱其手錶中的健康傳感器是由自家工程師獨立研發，並未抄襲 Masimo 的技術。

然而，Masimo 則形容這次勝訴是「保護創新和知識產權的重大勝利」，並強調這對於依賴其技術的病患來說至關重要。

背景：漫長的法律攻防戰

這並非兩家公司首次交鋒。事實上，Masimo 與 Apple 的法律糾紛已持續數年，戰火甚至延燒至美國國際貿易委員會（ITC）。

ITC 進口禁令：早前 ITC 曾因專利侵權問題，裁定禁止 Apple 在美國進口及銷售具備血氧偵測功能的 Apple Watch 型號。

功能移除：為了繞過禁令並繼續銷售產品，Apple 此前不得不透過軟件更新，在美國售賣的 Apple Watch Series 9 和 Ultra 2 中「閹割」了血氧偵測功能。

今次陪審團的判決，主要針對過往的損害賠償，這意味著即便 Apple 修改了新產品，仍需為過去銷售的侵權產品「埋單」。分析認為，雖然 6.34 億美元對市值數萬億的 Apple 來說只是九牛一毛，但若上訴失敗，將進一步確立 Masimo 在健康監測技術領域的法律地位，並可能引發更多類似的專利訴訟。

