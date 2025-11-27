Apple 預計在 2025 年發送超過 2.43 億部 iPhone，超越 Samsung 成為全球智能手機出貨量領導者

經過 14 年的競爭，Apple 再次有望超越 Samsung，成為全球智能手機出貨量的領導者。根據 Counterpoint Research 的報告，預計 Apple 在 2025 年的 iPhone 出貨量將超過 2.43 億部，這將使其在全球智能手機市場佔有約 19.4% 的份額。

目前的全球領導者 Samsung 預計將出貨 2.35 億部，市場份額約為 18.7%。隨著 iPhone 17 系列的成功，Apple 在第三季度的出貨量較去年的 16 系列增長了 9%。此外，Apple 在美國推出後的前四週，iPhone 17 系列的需求比上一年增長了 12%。

在中國，這一期間的需求增長則更為顯著，達到 18%。Apple 目前正處於有利的市場環境中，因為許多在 COVID-19 大流行期間購買智能手機的消費者正進入升級周期。未來幾年，預計 Apple 與 Samsung 之間的差距將進一步擴大，庫比蒂諾市預計將在 2029 年之前維持其全球智能手機出貨量的領導地位。

