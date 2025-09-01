Apple 首款摺疊 iPhone 將不配備屏下指紋傳感器

根據多年的傳聞與猜測，Apple 首款可摺疊顯示屏的 iPhone，暫稱為 iPhone Fold，預計將於 2026 年底發佈。據知名的 Apple 供應鏈資訊專家郭明錤（Ming-Chi Kuo）透露，這款設備不會配備屏下指紋掃描器。

如上方的 X 平台貼文所示，郭明錤駁斥了最近再次浮現的傳言，稱這款設備將不會擁有該技術。他重申，iPhone Fold 將配備側邊安裝的電容式傳感器。

根據郭明錤的說法，Apple 已經為此部分選定了特定供應商，即 Luxshare ICT。考慮到 iPhone Fold 需要同時配備兩個屏下掃描器，因為它將擁有內部摺疊屏幕和外部顯示屏，加上 Apple 目前仍在 iPad 上使用 Touch ID 品牌的指紋傳感器，而這些傳感器都是安裝在側邊的，因此這樣的設計是合情合理的。

iPhone Fold 預計將在明年末對摺疊智能手機市場產生重大影響，儘管根據傳聞，其價格可能在 $2,000 至 $2,500 之間（約 HK$ 15,600 至 HK$ 19,500）。該設備將配備 7.8 吋的摺疊顯示屏和 5.5 吋的外部顯示屏。

規格 價格 iPhone Fold $2,000 / 約 HK$ 15,600 iPhone Fold $2,500 / 約 HK$ 19,500 摺疊顯示屏 7.8 吋 外部顯示屏 5.5 吋

推薦閱讀