Apple 高層人事變動頻繁，設計副總 Alan Dye 轉投 Meta

在 Apple 的高層內部，最近出現了不少人事變動。上個月，一位重要的 iPhone Air 設計師已經離職，而根據 Bloomberg 的報導，Alan Dye 也將離開。Dye 自 2015 年以來一直擔任人機介面設計的副總裁，他將前往 Meta 領導一個新的設計工作室。

Apple 將由 Steve Lemay 接替 Dye 的職位，根據 CEO Tim Cook 的說法，Lemay 自 1999 年以來參與了 Apple 每一個介面設計的工作。隨著人事變動的進一步擴大，Apple 也宣布 Katherine Adams（高級副總裁及總法律顧問）和 Lisa Jackson（環境、政策及社會倡議副總裁）將會離開公司。Jackson 將於一月結束退休，而她的政府事務部門將由 Adams 暫時管理，直至 Adams 自身於 2026 年底退休。

環境及社會倡議部門將在 Apple 首席運營官 Sabih Khan 的領導下運作。Katherine Adams（左）和 Lisa Jackson（右）將於明年離開 Apple。Jennifer Newstead 將於三月一日接任 Apple 的高級副總裁及總法律顧問一職，Newstead 近期還擔任了 Meta 的首席法律顧問，這實在頗具趣味。

幾天前，另一項人事變動的消息傳出，John Giannandrea 宣布退休，他是 Apple 的機器學習與 AI 策略的高級副總裁，計劃在 2026 年春季正式退休，屆時將擔任顧問一職。Amar Subramanya 現在已經晉升為 AI 副總裁。根據流言傳聞，最大的離職事件可能尚未發生，Tim Cook 作為 CEO 的任期可能即將結束，John Ternus，Apple 的硬體工程高級副總裁，據報導已被視為其接任人選。

