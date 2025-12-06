宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Apple 高層人事變動，設計副總裁 Alan Dye 離職前往 Meta，Steve Lemay 接任
Apple 的高層人事變動頻繁。上個月，一名重要的 iPhone Air 設計師離職，現在根據 Bloomberg 的報導，負責人機界面設計的副總裁 Alan Dye 也將離開，Dye 自 2015 年以來一直擔任此職位。他將前往 Meta 擔任新的設計工作室負責人。根據 CEO Tim Cook 的說法，Steve Lemay 將接替 Dye 的職位，他自 1999 年以來參與了 Apple 每一項界面設計。
此外，Apple 宣佈資深副總裁兼總法律顧問 Katherine Adams 和環境、政策及社會倡議副總裁 Lisa Jackson 將於明年離開公司。Jackson 將於一月底退休，而她所領導的政府事務部門將暫時由 Adams 負責，直到她自己在 2026 年底退休。環境與社會倡議部門將轉由 Apple 首席運營官 Sabih Khan 主管。
Katherine Adams（左）和 Lisa Jackson（右）將於明年離開 Apple。Jennifer Newstead 將於 3 月 1 日接任 Apple 的資深副總裁及總法律顧問，Newstead 最近剛從 Meta 的首席法律顧問職位離任。有趣的是，幾天前，Apple 宣佈 John Giannandrea 將退休，他是 Apple 機器學習及人工智能策略的資深副總裁，並計劃在 2026 年春季正式退休前擔任顧問。
Amar Subramanya 已升任為人工智能副總裁。如果傳聞屬實，Apple 最大的人事變動尚未來臨，Tim Cook 的 CEO 任期可能即將結束。據報導，Apple 硬件工程部的資深副總裁 John Ternus 正被視為 Cook 的潛在接班人。
推薦閱讀
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
再見愛人5｜李施嬅閨蜜胡蓓蔚質問車崇健買樓原因 為姊妹發聲：其實她很難受
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅和車崇健各自邀請一位「撐腰」好友上節目，李施嬅邀請好閨蜜胡蓓蔚Paisley，而車崇健就邀請好友兼生意夥伴趙沛源Danny。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
櫻花妹不想嫁給外國人？不選台灣人的原因超尷尬
那麼日本女人願意嫁給外國男人嗎？她們的答案讓人很吃驚！Japhub日本集合 ・ 17 小時前
《愛・回家》大隻仔關曜儁太太懷三胎 自爆被騙走逾六位數：無奈憤怒
藝人關曜儁（Leo）2015年加入TVB，多年來以配角為主，一直到《愛·回家之開心速遞》飾演范柳元一角開始嶄露頭角，之後於《陀槍師姐2021》飾演「Hang 基」及《下流上車族》飾演關偉力更備受關注。入行後一直以大隻仔形象示人的Leo除了演員外，更有擔任健身教練，兼開設健身中心。家庭方面，Leo 2022年向太太求婚成功，2023年大囡出世，Leo亦與太太完婚，去年再誕下二兒子，早前更宣布太太再懷孕。不過，日前Leo發文尋人，更自爆被騙徒情緒勒索，損失逾六位數。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
吳佩慈罕見露面！為20年閨蜜老公助選 「47歲臉蛋無瑕疵」凍齡狀態驚豔網友
47歲女星吳佩慈淡出演藝圈多年，移居香港後專心照顧4名孩子，平時極少公開露面，就連大S過世時，她也低調陪伴家屬，沒有在鏡頭前出現。近日她難得拍攝短片，為香港議員候選人楊哲安助選，再度引發外界關注，而背後原因是一段長達20年的深厚友情。姊妹淘 ・ 1 天前
日債崩盤式下跌！日銀總裁升息言論引爆市場 高市經濟刺激計畫遭遇重擊
本周稍早，日本央行 (BOJ) 總裁植田和男突然釋放升息訊號，如同一顆重磅炸彈，讓全球市場劇烈震動。消息一出，日本國債市場瞬間崩盤，3 個月期日債殖利率暴漲 34%，10 年期日債殖利率上升至 1.84%，創 17 年新高。 《北向財經》報導，在日債暴跌的背後，日相高市早苗成為鉅亨網 ・ 19 小時前
深水埗私樓車位管理費 $350變$1,890 投資者炮轟：「港式特色物業騙局」
近日有網民以《每月350變2000 港式特色物業騙局》為題，在社交媒體平台發文炮轟深水埗金濤閣停車場的管理公司，要求將車位管理費大幅增加2.6倍或5.4倍，並指「大業主高租售比吸引你，剛剛賣完管理費直接翻5倍」「這一手罪惡的資本玩得太溜，防不勝防。」28Hse.com ・ 17 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
學生失望校內聖誕活動取消 教育局：調整活動前須取共識｜大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑上月26日發生五級火，造成嚴重傷亡。距離聖誕節還有3星期，不少學生都期待學校舉行派對、綜藝表演等活動，惟陸續有學生透露校方已決定取消相關慶祝活動，紛紛在社交平台大吐苦水，分享失望感受。教育局回覆《am730》指，據悉有學校因應大埔火災而調整本月活動，提醒學校調整活動安排前須仔細考慮校情，並與學生、家長保持良好am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜楊何蓓茵指有4位公務員罹難
【Now新聞台】公務員事務局局長楊何蓓茵指，有120多位公務員是大埔宏福苑居民，另有四位公務員於大火中罹難。楊何蓓茵向全體公務員發信，指在大火發生後已啟動「全政府動員」機制，齊集六千名公務員，參與多項應急支援行動，包括向受影響居民派發和管理物資、支援「一戶一社工」和協助宏志閣居民返回居所取物品，感謝他們的付出，又呼籲他們積極投票，讓新一屆立法會議員上任後，更有效地推進包括樓宇維修建築工程系統性改革等工作。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
浣熊闖美國酒舖豪飲烈酒 醉倒洗手間 專家指城市浣熊有馴化跡象︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國維珍尼亞州一間酒舖日前發生罕見「爆竊事件」，店員上週六（11 月 30 日）返回工作時，發現一隻浣熊曾闖入店內大肆飲酒，最終這隻「蒙面大盜」醉倒在洗手間的馬桶和垃圾桶之間。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
玉木宏結婚7年再做老竇 老婆木南晴夏秘誕第2胎
【on.cc東網專訊】憑劇集《交響情人夢》的「千秋學長」一角走紅亞洲的45歲日本男星玉木宏，私生活一向低調。他於2018年與40歲女星老婆木南晴夏結婚後，已育有一名小朋友的他，今日(5日)宣布再做老竇，獲對方誕下第2胎。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭
【動物專訊】日出康城Malibu一高層單位發生懷疑虐待動物事件，一隻金毛尋回犬每日均被困露台約7小時，飽受日曬雨淋，無論35度高溫或嚴寒均不准入屋，近日更有人拍攝到狗狗拍玻璃門想入屋時，被一名女子以疑似拖鞋的物件打頭。義工Kenny正跟進事件，愛護動物協會亦呼籲目擊者致電2711 1000熱線與愛協聯絡。 Kenny表示，求助人在數日前拍攝到狗狗被困露台，狗狗拍玻璃門想入屋時，被主人打頭，「有知情者說狗狗每日都會被困露台7小時，無論多熱或多凍，夏天30多度時也照樣放在露台，最初以為是放一會兒清潔間屋，但有時狗狗會被困長達10小時。」 求助人在夏天時已見到這情況，估計狗狗已經數個月被這樣對待。求助人在日前拍攝的影片，看到狗狗嘗試拍玻璃門希望入屋，但一名女子竟打開窗門以疑似拖鞋的物件打狗狗頭一下，然後再關上門。 愛協回覆本報查詢時表示，沒有收到相關求助，呼籲目擊者2711 1000同愛協聯絡。 The post 日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 21 小時前
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨
張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
此前從未公開的愛潑斯坦島嶼新照片曝光
US Congress 美國眾議院監督委員會的民主黨成員公佈了此前從未公開過的傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）臭名昭著的私人島嶼的照片和影片。 這些照片和影片似乎展示了這個處位於美屬維京群島的住所內的幾間臥室，以及一間牆上掛著面具、電話上快速撥號鍵寫著名字的房間。 該委員會的民主黨領袖羅伯特·加西亞（Robert Garcia）在一份聲明中表示，這些照片和影片共同構成了一幅「令人不安」的愛潑斯坦世界的景象，公佈這些照片和影片是為了「確保公眾知情權」。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 1 天前
世界盃 ｜抽籤結果出爐 英格蘭荷蘭法國3組實力最平均
世界盃小組抽籤結果出爐！Yahoo 體育 ・ 6 小時前
日方再致函聯合國秘書長古特雷斯反駁中方言論
日本常駐聯合國代表山崎和之再致函聯合國秘書長古特雷斯，反駁中國常駐聯合國代表傅聰的言論，指中方的說法與事實不符，亳無根據，完全不可接受。山崎和之指，自二戰結束以來，日本堅持遵守國際法，致力維護和加強基於法治、自由開放的國際秩序，強調意見分歧應透過對話解決，日方將透過對話冷靜應對。 傅聰日前再次就日本首相高市早苗的涉台言論，致函古特雷斯，批評日方無理狡辯，迴避關鍵問題，強調中方闡明嚴正立場，完全正當必要。 (ST)#中國 #日本 #古特雷斯 #聯合國 (ST)infocast ・ 1 天前
宏福苑五級火｜女法醫人類學家堅信考古式搜索鑑證 微細中可尋希望｜冼麗婷｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至今造成 159 人死亡，其中 19 具遺體身份未被確認，另外有 31 人失去聯絡。災難遇害者的搜索、鑑證工作艱巨而漫長，曾參與 2017 年英國格蘭菲爾塔（Grenfell Tower）通天大火鑑定工作的香港法醫人類學家李衍蒨（Winsome）接受訪問，談及尋找火災失聯人士的方向及希望。Yahoo新聞 ・ 18 小時前