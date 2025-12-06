Apple 高層人事變動，設計副總裁 Alan Dye 離職前往 Meta，Steve Lemay 接任

Apple 的高層人事變動頻繁。上個月，一名重要的 iPhone Air 設計師離職，現在根據 Bloomberg 的報導，負責人機界面設計的副總裁 Alan Dye 也將離開，Dye 自 2015 年以來一直擔任此職位。他將前往 Meta 擔任新的設計工作室負責人。根據 CEO Tim Cook 的說法，Steve Lemay 將接替 Dye 的職位，他自 1999 年以來參與了 Apple 每一項界面設計。

此外，Apple 宣佈資深副總裁兼總法律顧問 Katherine Adams 和環境、政策及社會倡議副總裁 Lisa Jackson 將於明年離開公司。Jackson 將於一月底退休，而她所領導的政府事務部門將暫時由 Adams 負責，直到她自己在 2026 年底退休。環境與社會倡議部門將轉由 Apple 首席運營官 Sabih Khan 主管。

廣告 廣告

Katherine Adams（左）和 Lisa Jackson（右）將於明年離開 Apple。Jennifer Newstead 將於 3 月 1 日接任 Apple 的資深副總裁及總法律顧問，Newstead 最近剛從 Meta 的首席法律顧問職位離任。有趣的是，幾天前，Apple 宣佈 John Giannandrea 將退休，他是 Apple 機器學習及人工智能策略的資深副總裁，並計劃在 2026 年春季正式退休前擔任顧問。

Amar Subramanya 已升任為人工智能副總裁。如果傳聞屬實，Apple 最大的人事變動尚未來臨，Tim Cook 的 CEO 任期可能即將結束。據報導，Apple 硬件工程部的資深副總裁 John Ternus 正被視為 Cook 的潛在接班人。

推薦閱讀