Apple 高管集體跳船？自研晶片核心人物 Johny Srouji 或另謀高就

Apple 近期似乎正在經歷 Tim Cook 時代最嚴重的高層震盪，在過去十天內相繼傳出了多達 5、6 名高管離職、退休、跳槽的消息。而現在根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，統管 M 系列、A 系列自研晶片的核心人物 Johny Srouji 似乎也動了離開的心思。如果成真的話，那對 Apple 造成的影響可能比 UI 設計主管、Liquid Glass 締造者 Alan Dye 跳槽 Meta 還要重大。

「Apple 的晶片負責人 Johny Srouji 已經告訴 CEO Tim Cook，他正在認真考慮離開公司，未來大概率將另謀高就而非就此退休。」Gurman 如此說道，「Apple 正在拼命挽留，至少目前 Srouji 仍會在公司工作。」

在過去一年中，關於 Cook 還會擔任多久 CEO 一事坊間可謂傳聞不斷。最近頻繁的高層變動很難不讓人聯想到辦公室政治，大家最關心的問題或許很快就會有明確的答案了。

