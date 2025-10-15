不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
Apple 高管預告 M5 MacBook？新 iPad Pro、Apple TV、HomePod mini、Vision Pro 均有望近期登場
估計沒有活動，直接官網發布。
在爆料大神 Mark Gurman 分享了 Apple 可能於本週直接發布首批搭載 M5 晶片產品的消息後不久，Apple 行銷高級副總裁 Greg Joswiak 直接發了條短片為 M5 筆電預熱。從中可以看到一台疑似 MacBook Pro 被特意打開成了 V 字型，這對應的多半是羅馬數字 5，Joswiak 推文開頭的「Mmmmm」也可以看作是 M5 的線索。
Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC
— Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025
除了 MacBook Pro 外，Gurman 之前還提到採用 M5 的 iPad Pro 和 Vision Pro 新品也有望在本週內亮相。同時根據其最新得到的 Apple Store 庫存資訊，新一代 Apple TV 和 HomePod mini 可能也都更新在即呢。眼看本週已幾乎過半，不知今晚 Apple 那邊會不會有什麼動靜呢？
