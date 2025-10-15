焦點

不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會

Yahoo Tech HK

Apple 高管預告 M5 MacBook？新 iPad Pro、Apple TV、HomePod mini、Vision Pro 均有望近期登場

估計沒有活動，直接官網發布。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
Apple 高管預告 M5 筆電，新 iPad Pro、Apple TV、HomePod mini、Vision Pro 均有望近期登場
Apple 高管預告 M5 筆電，新 iPad Pro、Apple TV、HomePod mini、Vision Pro 均有望近期登場

在爆料大神 Mark Gurman 分享了 Apple 可能於本週直接發布首批搭載 M5 晶片產品的消息後不久，Apple 行銷高級副總裁 Greg Joswiak 直接發了條短片為 M5 筆電預熱。從中可以看到一台疑似 MacBook Pro 被特意打開成了 V 字型，這對應的多半是羅馬數字 5，Joswiak 推文開頭的「Mmmmm」也可以看作是 M5 的線索。

廣告

除了 MacBook Pro 外，Gurman 之前還提到採用 M5 的 iPad Pro 和 Vision Pro 新品也有望在本週內亮相。同時根據其最新得到的 Apple Store 庫存資訊，新一代 Apple TV 和 HomePod mini 可能也都更新在即呢。眼看本週已幾乎過半，不知今晚 Apple 那邊會不會有什麼動靜呢？

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

ChatGPT 色情內容解禁，將從 12 月起開放更多成人用途

ChatGPT 色情內容解禁，將從 12 月起開放更多成人用途

OpenAI 那套「把成年用家當作成年人對待」的原則很快將有更進一步的體現。隨著 ChatGPT 家長監控和自動年齡檢測功能的成熟，該平台將從 12 月起開放更多成人用途，包括讓經過驗證的成年用家體驗色情內容。

Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Samsung 定檔 10 月 22 日發佈會：Project Moohan 化身 Galaxy XR 強力加入 Android XR 陣營

Samsung 定檔 10 月 22 日發佈會：Project Moohan 化身 Galaxy XR 強力加入 Android XR 陣營

Samsung 今日宣布將於我們這邊的 10 月 22 日上午 10 點，正式發布代號為 Project Moohan 的品牌首款 Android XR 頭戴裝置。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Google Pixel 10 Pro Fold 爆炸了？拆機網紅首次拆到炸機

Google Pixel 10 Pro Fold 爆炸了？拆機網紅首次拆到炸機

知名拆機 YouTube 頻道 JerryRigEverything 以一邊講解手機配置、一邊對新推出的電子產品進行高強度破壞而聞名（說是耐用度測試），但這也是首次頻道上拆到爆炸！Google 最新推出的大摺手機 Google Pixel 10 Pro Fold 在被反摺的時候突然冒煙，嚇得主持人馬上扔掉手機。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
【AI Prompting 潛規則】：對 ChatGPT 愈冇禮貌，答案反而愈準確？

【AI Prompting 潛規則】：對 ChatGPT 愈冇禮貌，答案反而愈準確？

當您對 ChatGPT、Gemini 或者 Microsoft Copilot 使用「請」、「謝謝」等禮貌用語時，有沒有想過這份禮貌，可能反而正在影響 AI 的回覆品質？最近，一份名為 《Mind Your Tone: Investigating How Prompt Politeness Affects LLM Accuracy》 的學術研究在 AI 領域投下了一枚震撼彈，引發全球熱議。

DotAI ・ 43 分鐘前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

Amazon優惠｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Moto G100 在中國發佈，配備 7,000 mAh 電池

Moto G100 在中國發佈，配備 7,000 mAh 電池

今天 Motorola 不僅推出了輕薄的 Moto X70 Air，還發佈了新版本的 Moto G100。 規 […]

TechRitual ・ 15 小時前
Apple M5 新產品突襲登場？傳聞最快本週發布，Vision Pro 都有份？

Apple M5 新產品突襲登場？傳聞最快本週發布，Vision Pro 都有份？

根據《彭博社》爆料大神 Mark Gurman 最新預測，Apple 可能最快在本週就會「無預警地」發布其首批搭載 M5 晶片的產品，為年底的消費旺季做好準備。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Apple 以低於預期的成本改進 iPhone Fold 的鉸鏈設計

Apple 以低於預期的成本改進 iPhone Fold 的鉸鏈設計

Apple 預計在明年發佈首款可摺疊智能手機。根據與 Apple 供應鏈關係密切的分析師 Ming-Chi K […]

TechRitual ・ 1 天前
人工調查｜香港打工仔今年平均加薪2.7% 凍薪比例三年來最高 展望明年加3.5%

人工調查｜香港打工仔今年平均加薪2.7% 凍薪比例三年來最高 展望明年加3.5%

一項調查顯示，香港打工仔今年平均加薪2.7%，增幅較去年放緩0.5個百分點，扣除1.5%通脹後，實際加薪1.2...

BossMind ・ 1 天前
Halloween好去處｜城巴×藍屋首次聯乘、推「講鬼講古」開篷巴士團！節日限定「H1W」路線夜遊靈異熱點

Halloween好去處｜城巴×藍屋首次聯乘、推「講鬼講古」開篷巴士團！節日限定「H1W」路線夜遊靈異熱點

萬聖節唔一定到「老蘭」扮鬼扮馬，可以坐上開篷巴士，聽一晚毛骨悚然的都市傳說。今年城巴首度聯乘We嘩藍屋Viva Blue House，推出萬聖節限定「講鬼講古」H1W 開篷巴士團，帶你穿梭灣仔、大坑、北角等靈異熱點，由專業導賞員親自講解，揭開香港都市傳說背後的懸疑與歷史。

Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
Tim Cook 抖音直播帶貨，推 Center Stage 前置相機、宣佈 iPhone Air 中國開賣

Tim Cook 抖音直播帶貨，推 Center Stage 前置相機、宣佈 iPhone Air 中國開賣

抖音直播帶貨已經是中國國內電商的基本做法，Apple 也入鄉隨俗，正式開通抖音的 Apple Store 官方旗艦店，而且更邀請得 CEO Tim Cook 現身帶貨，推介 2025 年新 iPhone 所搭載的 Center Stage 前置相機，同時更宣佈只支援 eSIM 的 iPhone Air 正式在中國開賣。

Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
從巴黎伸展台到燒腦男神：齋藤工的驚人雙重人生揭秘！

從巴黎伸展台到燒腦男神：齋藤工的驚人雙重人生揭秘！

齋藤工，1981年8月22日生在東京港區，184公分的模特兒身高，帥得像從漫畫裡跳出來的男主角 😎。十多歲就開始當模特兒，還跑去巴黎時裝週走秀，簡直是自帶光芒！

Japhub日本集合 ・ 2 小時前
老人政治｜喀麥隆大選 92歲現任總統尋求連任　79歲反對派候選人單方面宣稱勝選｜Yahoo

老人政治｜喀麥隆大選 92歲現任總統尋求連任　79歲反對派候選人單方面宣稱勝選｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】非洲國家喀麥隆周日（12 日）展開總統大選投票，目前正在點票。全球最年長國家元首、高齡92歲的現任總統保羅‧比亞（Paul Biya）爭取連任，選前仍被看好，今次亦是他執政 43 年後第八次參選。另一方面，反對派支持者指控政府打壓競選，在多地發起示威，前政府發言人、反對派候選人伊薩‧奇羅馬‧巴卡里（Issa Tchiroma Bakary）則單方面宣稱自己勝選。

Yahoo新聞 ・ 21 小時前
成都小米 SU7 起火，酒駕司機超速撞車、車門鎖死未能逃生

成都小米 SU7 起火，酒駕司機超速撞車、車門鎖死未能逃生

小米汽車電動車 SU7 再一次被捲入致命事故，內地傳媒報導指今日（10 月 13 日）凌晨，四川成都天府大道發生一宗嚴重車禍，一輛小米 SU7 在高速行駛下失控，碰撞後迅速起火，最終燒剩車架，司機當場死亡 。事件引發公眾對電動車，特別是小米 SU7 安全性能的極大關注。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Apple AI 訓練來源又爆爭議：繼作家後，科學家聯手控告侵權

Apple AI 訓練來源又爆爭議：繼作家後，科學家聯手控告侵權

Apple 再次因其人工智能（AI）的訓練數據來源而陷入法律糾紛。繼上月被多位作家指控後，近日又有兩位美國神經科學家發起集體訴訟，指控 Apple 未經授權使用其受版權保護的學術著作來訓練其AI模型，令科技巨頭在發展生成式AI時面臨的版權爭議愈演愈烈。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Tesla 在上海工廠發佈重要生產消息

Tesla 在上海工廠發佈重要生產消息

Tesla 最近在其中國生產設施 Giga Shanghai 發佈了一項重大生產計劃。這一改變隨著該公司宣布其 […]

TechRitual ・ 1 天前
OnePlus 15 顯示器規格正式公布

OnePlus 15 顯示器規格正式公布

OnePlus 15 在中國的發佈即將來臨，預計將於 11 月中旬全球揭幕。在此之前，該品牌已經大幅度預告了手 […]

TechRitual ・ 1 天前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉

Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉

近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團　充公1166億比特幣　主腦陳志在港持兩間上市公司

美英打擊柬埔寨詐騙集團　充公1166億比特幣　主腦陳志在港持兩間上市公司

美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。

Yahoo財經 ・ 5 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步　揭夫家地產背景　可轉行曬長腿賣樓？

葉劉淑儀傳政壇行人止步　揭夫家地產背景　可轉行曬長腿賣樓？

葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。

Yahoo財經 ・ 1 天前