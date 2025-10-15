Apple 高管預告 M5 MacBook？新 iPad Pro、Apple TV、HomePod mini、Vision Pro 均有望近期登場

Apple 高管預告 M5 筆電，新 iPad Pro、Apple TV、HomePod mini、Vision Pro 均有望近期登場

在爆料大神 Mark Gurman 分享了 Apple 可能於本週直接發布首批搭載 M5 晶片產品的消息後不久，Apple 行銷高級副總裁 Greg Joswiak 直接發了條短片為 M5 筆電預熱。從中可以看到一台疑似 MacBook Pro 被特意打開成了 V 字型，這對應的多半是羅馬數字 5，Joswiak 推文開頭的「Mmmmm」也可以看作是 M5 的線索。

除了 MacBook Pro 外，Gurman 之前還提到採用 M5 的 iPad Pro 和 Vision Pro 新品也有望在本週內亮相。同時根據其最新得到的 Apple Store 庫存資訊，新一代 Apple TV 和 HomePod mini 可能也都更新在即呢。眼看本週已幾乎過半，不知今晚 Apple 那邊會不會有什麼動靜呢？

