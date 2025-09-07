Apple 9 月 9 日活動前瞻：新產品預期與亮點分析

Apple 今年秋季的重要活動即將舉行，讓我們來看看即將推出的產品。這是 Apple 一年中最受期待的活動，將帶來全新的 iPhone 17 系列。

除了 iPhone，還會有更多硬件。Apple 的這場「驚喜發布」活動可能會展示全新的 iPhone 型號、新款智能手錶和新款耳機。

活動將於美國加州庫比蒂諾的 Apple Park 於太平洋時間上午 10 時（東部時間下午 1 時）開始，Apple 將在其 YouTube 頻道和 Apple.com 進行直播。GSMArena.com 將會報導活動中的各項公告。

產品 預估價格 Apple Watch Series 11 $399 / 約 HK$ 3,112 Apple Watch Ultra 3 $799 / 約 HK$ 6,227 Apple Watch SE 3 $249 / 約 HK$ 1,942 AirPods 3 Pro $249 / 約 HK$ 1,942 iPhone 17 $799 / 約 HK$ 6,227 iPhone 17 Pro $999 / 約 HK$ 7,799 iPhone 17 Pro Max $1,099 / 約 HK$ 8,565 iPhone 17 Air $699 / 約 HK$ 5,451

Apple 通常會在秋季活動中首先介紹 Apple Watch。今年的更新將相當顯著。Apple 在 2024 年未對 Watch Ultra 進行升級（僅進行了黑色鈦金屬塗裝），今年將推出 Watch Ultra 3。預計 Apple 將通過減少邊框來引入更大的顯示屏，顯示屏亮度更高，且具有更高效的常亮顯示功能，這些功能是去年 Series 10 手錶所採用的。

預期 Apple Watch Ultra 3 將率先支持 5G 連接和衛星信息傳送。

Apple Watch Series 11 預計將增強高血壓檢測，但其餘方面將是小幅更新。

Apple Watch SE 3 據傳今年的性能將與旗艦型號平起平坐，這是與以往 SE 型號的不同之處。

對於 2025 年的 Apple Watch 升級，三款型號有可能首度搭載 Apple 自家開發的 Wi-Fi 和藍牙芯片。

AirPods 3 Pro 方面，Apple 在 2023 年更新了 AirPods Pro，為 AirPods Pro 2 配備了 USB-C 充電盒。預期在 2024 年 10 月推出的 AirPods 3 之後，新款 AirPods 3 Pro 將於 9 月 9 日發布。

AirPods 3 Pro 將搭載全新的 H3 芯片及心率和體溫監測的新健康傳感器。這些健康傳感器將與 Apple Watch 一同工作，以提高運動時的追蹤效果。

新款 AirPods 還預計將具備即時翻譯功能。

活動的重點終於來到 Apple 的 iPhone。Apple 將推出四款新手機，包括基本款 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 以及全新的 iPhone 17 Air，取代舊款的 Plus 型號。

iPhone 17 Air 可能會成為這次活動的亮點，其設計將有所突破，厚度僅為 5.5mm，將打破 2014 年 iPhone 16 的 6.9mm 紀錄。由於其更薄的機身，後置相機僅配備一顆 4,800 萬像素的單鏡頭，並報導稱其電池容量將小於同類產品。

然而，有傳言稱 iPhone 17 Air 將配備更高密度的硅陽極電池，可能會有所補償。

傳聞指 iPhone 17 Air 可能會擁有 ProMotion 120Hz 顯示屏，與 Pro 型號相匹配。

有報導稱，基本款 iPhone 17 也可能提供更高刷新率的 120Hz 顯示屏，不過是否為 ProMotion 顯示屏（即非 LTPO 可變刷新率）尚待觀察。iPhone 17 的顯示屏將增長至 6.3 英寸，與較小的 Pro 型號相同，擺脫前一代的 6.1 英寸尺寸。

iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 將採用全新的設計，配備橫向玻璃相機島，橫跨手機面板的上部。內部方面，兩款 Pro 型號將搭載全新的 3nm A19 Pro SoC，並首次在 iPhone 上提供 12GB RAM，取代 8GB。

這兩款芯片和 RAM 將大幅提升 AI 處理能力。

另一大改進是全新的 4,800 萬像素變焦相機傳感器，取代了 1,200 萬像素傳感器。增加的像素將改善數位變焦的影像品質。至於長焦鏡頭是否會配備更大的傳感器，目前尚不清楚；這可能與去年 Pro 型號的超廣角鏡頭相似，從 1,200 萬像素增至 4,800 萬像素，但並未增加傳感器尺寸。

有傳聞指 iPhone 17 Pro 型號的顯示屏將具備防眩光塗層，類似於 iPad 或 Samsung Galaxy S25 Ultra 的設計。

Apple 將展示全新的 TechWoven 保護殼，以取代臭名昭著的 FineWoven 保護殼。

最後，Apple 將發佈 iOS 26。這款新操作系統帶來了重大設計改版，Apple 稱之為 Liquid Glass 視覺語言。

至於 Apple TV、HomePod 和 AirTag 等產品，Apple 據傳正在開發第二代 HomePod mini，配備新處理器和改進的連接性，但不太可能在此次活動中亮相。據說還有一款搭載 A17 Pro SoC 的 Apple TV 4K 正在開發中，而新款 AirTag 預計將在 2025 年稍晚推出。

推薦閱讀