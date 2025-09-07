周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信
Apple 9 月 9 日活動前瞻：新產品預期與亮點分析
Apple 今年秋季的重要活動即將舉行，讓我們來看看即將推出的產品。這是 Apple 一年中最受期待的活動，將帶來全新的 iPhone 17 系列。
除了 iPhone，還會有更多硬件。Apple 的這場「驚喜發布」活動可能會展示全新的 iPhone 型號、新款智能手錶和新款耳機。
活動將於美國加州庫比蒂諾的 Apple Park 於太平洋時間上午 10 時（東部時間下午 1 時）開始，Apple 將在其 YouTube 頻道和 Apple.com 進行直播。GSMArena.com 將會報導活動中的各項公告。
產品
預估價格
Apple Watch Series 11
$399 / 約 HK$ 3,112
Apple Watch Ultra 3
$799 / 約 HK$ 6,227
Apple Watch SE 3
$249 / 約 HK$ 1,942
AirPods 3 Pro
$249 / 約 HK$ 1,942
iPhone 17
$799 / 約 HK$ 6,227
iPhone 17 Pro
$999 / 約 HK$ 7,799
iPhone 17 Pro Max
$1,099 / 約 HK$ 8,565
iPhone 17 Air
$699 / 約 HK$ 5,451
Apple 通常會在秋季活動中首先介紹 Apple Watch。今年的更新將相當顯著。Apple 在 2024 年未對 Watch Ultra 進行升級（僅進行了黑色鈦金屬塗裝），今年將推出 Watch Ultra 3。預計 Apple 將通過減少邊框來引入更大的顯示屏，顯示屏亮度更高，且具有更高效的常亮顯示功能，這些功能是去年 Series 10 手錶所採用的。
預期 Apple Watch Ultra 3 將率先支持 5G 連接和衛星信息傳送。
Apple Watch Series 11 預計將增強高血壓檢測，但其餘方面將是小幅更新。
Apple Watch SE 3 據傳今年的性能將與旗艦型號平起平坐，這是與以往 SE 型號的不同之處。
對於 2025 年的 Apple Watch 升級，三款型號有可能首度搭載 Apple 自家開發的 Wi-Fi 和藍牙芯片。
AirPods 3 Pro 方面，Apple 在 2023 年更新了 AirPods Pro，為 AirPods Pro 2 配備了 USB-C 充電盒。預期在 2024 年 10 月推出的 AirPods 3 之後，新款 AirPods 3 Pro 將於 9 月 9 日發布。
AirPods 3 Pro 將搭載全新的 H3 芯片及心率和體溫監測的新健康傳感器。這些健康傳感器將與 Apple Watch 一同工作，以提高運動時的追蹤效果。
新款 AirPods 還預計將具備即時翻譯功能。
活動的重點終於來到 Apple 的 iPhone。Apple 將推出四款新手機，包括基本款 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 以及全新的 iPhone 17 Air，取代舊款的 Plus 型號。
iPhone 17 Air 可能會成為這次活動的亮點，其設計將有所突破，厚度僅為 5.5mm，將打破 2014 年 iPhone 16 的 6.9mm 紀錄。由於其更薄的機身，後置相機僅配備一顆 4,800 萬像素的單鏡頭，並報導稱其電池容量將小於同類產品。
然而，有傳言稱 iPhone 17 Air 將配備更高密度的硅陽極電池，可能會有所補償。
傳聞指 iPhone 17 Air 可能會擁有 ProMotion 120Hz 顯示屏，與 Pro 型號相匹配。
有報導稱，基本款 iPhone 17 也可能提供更高刷新率的 120Hz 顯示屏，不過是否為 ProMotion 顯示屏（即非 LTPO 可變刷新率）尚待觀察。iPhone 17 的顯示屏將增長至 6.3 英寸，與較小的 Pro 型號相同，擺脫前一代的 6.1 英寸尺寸。
iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 將採用全新的設計，配備橫向玻璃相機島，橫跨手機面板的上部。內部方面，兩款 Pro 型號將搭載全新的 3nm A19 Pro SoC，並首次在 iPhone 上提供 12GB RAM，取代 8GB。
這兩款芯片和 RAM 將大幅提升 AI 處理能力。
另一大改進是全新的 4,800 萬像素變焦相機傳感器，取代了 1,200 萬像素傳感器。增加的像素將改善數位變焦的影像品質。至於長焦鏡頭是否會配備更大的傳感器，目前尚不清楚；這可能與去年 Pro 型號的超廣角鏡頭相似，從 1,200 萬像素增至 4,800 萬像素，但並未增加傳感器尺寸。
有傳聞指 iPhone 17 Pro 型號的顯示屏將具備防眩光塗層，類似於 iPad 或 Samsung Galaxy S25 Ultra 的設計。
Apple 將展示全新的 TechWoven 保護殼，以取代臭名昭著的 FineWoven 保護殼。
最後，Apple 將發佈 iOS 26。這款新操作系統帶來了重大設計改版，Apple 稱之為 Liquid Glass 視覺語言。
至於 Apple TV、HomePod 和 AirTag 等產品，Apple 據傳正在開發第二代 HomePod mini，配備新處理器和改進的連接性，但不太可能在此次活動中亮相。據說還有一款搭載 A17 Pro SoC 的 Apple TV 4K 正在開發中，而新款 AirTag 預計將在 2025 年稍晚推出。
推薦閱讀
其他人也在看
Google 強化 Circle to search 功能，現在可一邊瀏覽一邊翻譯
最近 Google 強化了 Circle to search 功能，現在搜尋功能不再只支援靜態畫面，而是可一邊瀏覽一邊翻譯，令 Circle to search 實用性再提升。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！
美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。鉅亨網 ・ 1 天前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 22 小時前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 1 天前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰
香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。Yahoo 地產 ・ 1 天前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 12 小時前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 18 小時前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 1 天前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？
分析師稱，隨著外賣平台承諾縮減折扣與代金券力度，這家新式茶飲龍頭企業的營收及利潤雙增態勢恐難以為繼。The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
阿拉斯加帝王蟹盛宴$415起！Hotel ICON全新自助餐88折 豪食火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、即燒阿拉斯加蟹腳
喜歡海鮮自助餐的朋友注意了！因為唯港薈酒店Hotel ICON突發推出超高質「阿拉斯加帝王環球蟹宴」自助餐優惠，只要輸入優惠碼【KKDAWARD88】就可享受自助餐88折優惠，自助午餐人均低至$415起，嘆火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、蟹肉燉蛋、各式刺身/壽司、一系列冰鎮海鮮，另外自助晚餐人均只需$811起，即可任食香煎鴨肝、即燒阿拉斯加蟹腳、香炒加勒比海野生龍蝦！9月4日中午十二點上KKday入手優惠，豪邁食法國蜘蛛蟹、本地藍花蟹、阿拉斯加帝王蟹，吃過夠本！Yahoo Food ・ 1 天前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 22 小時前
諾貝爾經濟學獎得主：美國財政將比預期更糟 企業避稅如地心引力般必然
據《CNBC》周五 (5 日) 報導，2001 年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家史提格里茲 (Joseph Stiglitz) 警告，債券市場可能尚未完全反映美國財政挑戰。鉅亨網 ・ 2 天前
【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）
惠康推出「係堅價」 保證，嚴選100款新鮮食品及生活必需品，包括新鮮蔬菜肉類、麵包、雞蛋、牛奶等及乾貨，低至6折；更推出增量不加價系列，以相同或更低價錢買到更多份量！YAHOO著數 ・ 1 天前
最後一天優惠合集！一田限時$1換日本函館竹田蟹膏、AEON百邦迷你條裝系列零食$20/3件（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 2 天前
特朗普稱無需擔憂美國和印度的關係
【彭博】— 儘管美國正對印度多項商品加收50%關稅以懲罰其進口俄羅斯能源，但美國總統特朗普表示，與印度的關係「沒什麼可擔心的」。Bloomberg ・ 1 天前
特朗普宣布哈塞特、沃什和沃勒躋身聯儲會主席決賽圈
【彭博】— 美國總統特朗普說，他視白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特、聯儲會理事克里斯托弗·沃勒以及前理事凱文·沃什為取代傑羅姆·鮑威爾執掌央行的最終人選。Bloomberg ・ 1 天前