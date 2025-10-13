Apple AI 訓練來源又爆爭議：繼作家後，科學家聯手控告侵權

Apple 再次因其人工智能（AI）的訓練數據來源而陷入法律糾紛。繼上月被多位作家指控後，近日又有兩位美國神經科學家發起集體訴訟，指控 Apple 未經授權使用其受版權保護的學術著作來訓練其AI模型，令科技巨頭在發展生成式AI時面臨的版權爭議愈演愈烈。

根據訴訟文件，來自紐約州立大學的兩位神經科學教授 Susana Martinez-Conde及Stephen Macknik 指出，Apple 透過「影子圖書館」（提供盜版內容的網上資料庫）及網絡爬蟲技術，大規模獲取並複製了包括他們兩本著作在內的大量版權書籍，用於訓練其大型語言模型，此舉已構成嚴重的版權侵犯。

這已是 Apple 在短期內第二次面臨同類指控。約一個月前，多位作家亦發起類似的集體訴訟，質疑蘋果在開發其最新的「Apple Intelligence」系統時，使用了大量受版權保護的出版物作為訓練材料，卻從未徵求作者同意或支付任何費用。

事實上，Apple 並非唯一一家陷入此類困境的科技公司。這場關於AI訓練數據的版權風暴正席捲整個科技行業：

OpenAI 正被《紐約時報》控告，後者指其在未經許可下，利用其數百萬篇新聞文章來訓練AI模型。 今年早些時候，Anthropic 在一起集體訴訟中達成和解，同意向案件中涉及的 50 萬名作者支付 15 億美元。 創作者的集體訴訟：全球已有眾多作家、藝術家及程式設計師對微軟、Meta 及Stability AI 等公司提起訴訟，核心爭議點在於科技公司能否在未經授權下，擅自使用網上的公開資料來訓練其商業化的 AI 產品。

