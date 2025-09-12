Apple AirPods 即時翻譯功能在歐盟無法使用

本周早些時候，Apple 發佈了 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air 以及 AirPods Pro 3。這款新耳機配備了實時翻譯功能，此功能同樣適用於配備主動噪音取消（ANC）的 AirPods 4 和最新韌體版本的 AirPods Pro 2，並需連接運行 iOS 26 的 iPhone，該系統即將於幾天後推出。

然而，根據 Apple 自身的功能可用性頁面，實時翻譯在歐盟地區並不可用。具體來說，該頁面指出：

廣告 廣告

實時翻譯功能在歐盟內的使用者，若其 Apple 帳戶的國家或地區也位於歐盟內，則無法使用 AirPods。

對於渴望體驗此功能的歐盟用戶來說，這顯然不是好消息。目前，實時翻譯功能僅限於英語（美國、英國）、法語、德語、葡萄牙語（巴西）和西班牙語。

在今年稍後，還將新增意大利語、日語、韓語和簡體中文。不幸的是，目前尚不清楚該功能是否會在不久的將來、以後或永遠無法在歐盟地區啟用。

當然，歐盟用戶選擇 AirPods 3 還有其他理由，包括改進的主動噪音取消技術、更小的體積、更長的電池壽命以及內置心率監測器。

推薦閱讀