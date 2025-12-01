兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
Apple App Store 大埔宏福苑援助基金捐款頁面，內附香港政府網站鏈結、常用銀行/支付 App 快捷鍵
較早前 Apple 在 App Store 專欄架設了大埔宏福苑援助基金捐款頁面，專頁內附香港政府大埔宏福苑援助基金網站鏈結，及常用銀行 / 支付 App 快捷鍵，方便市民登入及捐款。
本文刊登時市民可透過各版本 App Store 的 Today 主頁，找到「支援大埔火災受影響人士」頁面。（iPhone 版本鏈結、iPad 版本鏈結）
登入頁面可找到香港政府大埔宏福苑援助基金網站鏈結，頁面內顯示了相關專屬戶口資料，同時提供常用銀行 / 支付 App 快捷鍵，方便市民登入及捐款。
較早前 Apple CEO 庫克透過微博及 X 帳號宣佈，Apple 將捐款支持相關救援活動。
資料來源：Apple（香港）
其他人也在看
新惡意軟件偽造 Windows 升級界面，從 PNG 圖片中讀取指令竊密
文章來源：Qooah.com 近期，網絡安全研究公司 Huntress 曝光一種更新版的 ClickFix 惡意軟件，該軟件的偽裝手法是目前最巧妙、最為險惡的信息竊取形式之一。 該惡意軟件主要模仿熱門網站的虛假成人網站內容，通常是以廣告或年齡驗證提示的形式彈出。如果用戶點擊便會出現一個全屏的 Windows 更新畫面，且進度條為95%。 如果用戶根據界面按下「Windows鍵 + R」打開運行窗口，並貼上安裝一段預先複製好的惡意代碼後，就會授予惡意軟件管理員權限。 用戶完成操作之後，惡意軟件便會利用系統預裝的 mshta 工具。為繞開安全軟件的檢測，系統會先運行一段垃圾 PowerShell 代碼，隨後才執行解密。 最隱蔽的操作是，惡意軟件通過解密一個看似無害的 PNG 圖片檔，從圖片像素數據中提取真正的 Shell 指令，便可注入到目標平台進行運行。 惡意軟件通過部署 Rhada-manthys 或 LummaC2 等資料竊取程式，竊取用戶保存在裝置本地的用戶名、密碼、加密貨幣錢包等敏感資料，並將發送至境外伺服器。 有的惡意軟件在代碼中使用混淆技術，插入一些不相干的內容，導致安全專家Qooah.com ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$540 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$80 促銷中。換算之後大約只要 HK$620，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Galaxy S27 Ultra 影像硬件恐停滯不前，未來三年亦可能毫無寸進
文章來源：Qooah.com Samsung 在 Galaxy S27 Ultra 上或將不再採用原計劃的 1/1.1吋大型圖像傳感器，而可能繼續沿用自 S23 Ultra 以來所使用的 ISOCELL 傳感器規格。這意味著，預計在2027年初發佈的S27 Ultra，其主鏡硬件規格可能仍與2023年推出的 S23 Ultra 保持一致，在傳感器層面缺乏實質性更新。 這一決策可能使 Samsung 在未來幾年面臨主鏡硬件升級滯後的局面。甚至有預測認為，類似策略或將延續至後續的 S28 Ultra 乃至 S29 Ultra 機型，從而導致 Samsung 旗艦在鏡頭這一關鍵硬件上逐漸失去競爭優勢。 值得注意的是，Sony 近期已正式發佈型號為 LYTIA-901 的新型圖像傳感器。該傳感器擁有2億像素和 1/1.12吋的大底設計，單像素尺寸為 0.7μm，並支援先進的四拜耳編碼及16合1像素合併技術。據 Sony 介紹，該產品已進入量產階段，並借助AI重排技術有效提升了暗光環境下的成像品質。 長期以來，Samsung 憑借自研的2億像素傳感器在高階機型中佔據優勢，而 Sony 新傳感器的Qooah.com ・ 8 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Apple Watch S11 新品首降，HK$2,640 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$350 便可入手，換算後約為 HK$2,720。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Android 測試新功能，手機熱點可同時開啓2.4GHz和6GHz頻段
文章來源：Qooah.com 在日常使用手機分享網絡時，不少 Android 用戶都面臨著一個兩難選擇：想要 6GHz 頻段的高速網絡，就不得不放棄 2.4GHz 頻段的廣泛兼容性；選擇傳統頻段保障裝置連接，又無法體驗高速網絡帶來的便捷。這一困擾用戶已久的問題，即將迎來解決方案。 Google 正在 Android Canary 版本中測試一項全新熱點功能，新增「2.4 與 6GHz」雙頻段同時廣播選項，旨在打破當前非此即彼的設置局限。該功能允許支援 6GHz 頻段的 Android 手機，同時發射 2.4GHz 和 6GHz 兩種 Wi-Fi 信號，讓用戶無需再做選擇題，既能享受 6GHz 頻段帶來的高速與低干擾優勢，又能通過 2.4GHz 頻段保障各類老舊裝置的正常連接，完美兼顧速度與兼容性。 相較於傳統的 2.4GHz 和 5GHz 頻段，6GHz 頻段作為新一代 Wi-Fi 技術的核心優勢頻段，能有效避開日常無線信號的擁堵，提供更穩定、更快的網絡傳輸體驗。目前已有部分高階 Android 手機具備 6GHz 熱點發射能力，但受限於系統設置，用戶只能在「2.4 與 5GHz」組合Qooah.com ・ 1 天前
還是 Apple 你最好？據報 iPhone 17 系列暢銷擔大旗成雙 11 手機市場中「最大贏家」
有報告顯示雙 11 期間 Apple iPhone 17 系列需求強勁，更指一款機撐起近月中國手機市場的銷售增長。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
Samsung 旗下的 27 吋 M5 智能聯網螢幕（M50F）現在降到了歷史新低，只要 US$165 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Google Pixel 9a 勁減 7 折，史低 $2,720 玩親生仔 Gemini AI
香港多款行貨手機都主打 AI 功能，不過說到最吸引的，還是海外限定的 Google Gemini AI 吧！親生仔 Google Pixel 9a 在黑五期間在 Amazon 上 7 折大促，約 HK$2,720 就可以入手。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Razer Huntsman Mini 近對折，歷史新低 HK$510 免運購 60% 尺寸線性光學紅軸鍵盤
在找一款小巧的遊戲鍵盤？不妨來看看正在 Amazon 上以近對折促銷的 Razer Huntsman Mini。它的紅軸版本目前降到了歷史新低，只要 US$66 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
Sony 的 WH-1000XM5 在推出後獲得大量好評，這款產品目前回歸歷史低價，只要 US$248 便可入手。換算後約合 HK$1,930，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 16 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 18 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
青馬大橋中年漢上周日墮海 7日後尋獲遺體
【on.cc東網專訊】今午(30日)12時20分，執法部門接獲報案，指有人於青馬大橋對開海面載浮載沉，懷疑他墮海遇溺。救援船隻接報趕至現場，並將事主救起，證實他是一名男子，惟經檢驗後證實他已經斃命。on.cc 東網 ・ 21 小時前