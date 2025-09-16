Apple 學生優惠2025｜Apple 學生優惠升級了！全新 AirPods Pro 3 即減 HK$1,499；MBA 最多減 $750、iPad 最多減 $800

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Apple 學生優惠升級 AirPods Pro 3 慳 $1,499 MBA 最多減 $750、iPad 最多減 $800

雖然已經進入 9 月中，大部分學生都已經回校上課好一陣子，不過 Apple 學生優惠 2025 仍然繼續，而且優惠內容更有升級！因應全新 Apple AirPods Pro 3 已經伴隨 iPhone 17 系列登場，Apple 教育商店的限時優惠也變成了買 Mac 或 iPad 即可以用優惠價 HK$350 加購 AirPods 3，等同即減 HK$1,499。

其他的優惠內容繼續維持：

按此前往 Apple 教育優惠頁面

Apple 2025 年學生優惠：

時間：2025 年 7 月 10 日開始，並於 2025 年 9 月 30 日結束

合資格購買人購買以下合資格產品並加購指定推廣優惠產品，合資格購買人只限一件，即可享有推廣折扣金額。

買 MacBook Air / MacBook Pro

加購 AirPods 4 主動消噪型號，可獲 HK$1,499 扣減， 毋須補差額 。

加購 AirPods Pro 2，可獲 HK$1,499 扣減，補差額 HK$350。

加購精妙滑鼠 (USB-C) 、精妙觸控板、精妙鍵盤配備 Touch ID，可獲 HK$549 - HK$1,399 扣減，毋須補差額。

買 iMac

加購 AirPods 4 主動消噪型號，可獲 HK$1,499 扣減， 毋須補差額。

加購 AirPods Pro 2，可獲 HK$1,499 扣減，補差額 HK$350。

買 iPad Air / iPad Pro

加購 AirPods 4，可獲 HK$1,099 扣減， 毋須補差額。

加購 Apple Pencil Pro，可獲 HK$899 扣減， 毋須補差額。

加購 AirPods 4 主動消噪型號，可獲 HK$1,099 扣減，補差額 HK$400。

加購 AirPods Pro 3，可獲 HK$1,099 扣減，補差額 HK$750。

加購各款 Magic Keyboard for iPad，可獲 HK$899 扣減，需補差額。

👉Apple AirPods Pro 3 登場：心率監測、即時翻譯、IP57、更強降噪

👉AirPods 4 引入主動降噪、USB-C，搭載 H2 晶片適合「各種耳型」

按此前往 Apple 教育優惠頁面

👉 Amazon優惠｜AirPods Pro 2 首見 HK$1,320 低價，AirPods 2 僅售 HK$539

Apple 教育優惠一覽

以教育商店連結購買 MacBook Air 減 HK$750；買 iPad Air 減 HK$400

Apple Pencil Pro 減 HK$100

AppleCare+ 最高九折優惠

適用於 iPad 的 AppleCare+，同時保障 iPad 配件（Apple Pencil 和鍵盤各一）

AppleCare+ 服務計劃

MacBook Air (M4 晶片)

M4 MacBook Air 評測：完全滿足不太 Pro 的創作者們到處工作！

升級到 M4 晶片的 MacBook Air 解鎖了真・雙外接螢幕的能力，能夠在機身內置的 13 或 15 吋螢幕也在使用時，同時把畫面擴展至另外兩片 4K 螢幕，再多的資料、文件都可以同時開啟查看！MacBook Air 主打便攜性，薄僅一厘米多、1kg 多點，而且還是是全機鋁金屬機身，配合超長續航力，都能夠滿足整個大專學習的過程。

👉M4 MacBook Air 評測：完全滿足不太 Pro 的創作者們到處工作！

MacBook Air

以教育優惠購買 M4 MacBook Air 均可獲 HK$750 折扣：

13 吋 M4 晶片：HK$7,249 起（原價 HK$7,999 起）

15 吋 M4 晶片：HK$8,749 起（原價 HK$9,499 起）

按此購買 MacBook Air

iPad Air (M3)

M3 iPad Air、新精妙鍵盤齊登場，售價 HK$4,199 起和 HK$2,099 起

全新 M3 晶片版本的 iPad Air 是全新設計，跟隨了 iPad Pro 的橫向使用方向，把升級到 12MP 的 Center Satge 相機也放在長邊，更能配合放在精妙鍵盤上當作筆電的使用方式。與此同時，觸控筆也需要改用 Apple Pencil Pro 和 Apple Pencil (USB-C)，如有舊款的朋友可以考慮全套 Trade-in。

👉M3 iPad Air、新精妙鍵盤齊登場，售價 HK$4,599 起和 HK$2,099 起

iPad Air (M3)

以教育優惠購買 M3 iPad Air 均可獲 HK$400 折扣：

11 吋：HK$4,199 起（原價 HK$4,599 起）

13 吋：HK$5,899 起（原價 HK$6,299 起）

按此購買 iPad Air

iPad Pro (M4)

iPad Pro Spec

iPad Pro (M4)

以教育優惠購買 M4 iPad Pro 均可獲 HK$800 折扣：

11 吋：HK$7,199 起（原價 HK$7,999 起）

13 吋：HK$9,699 起（原價 HK$10,499 起）

按此購買 iPad Pro

Pro App 教育套裝

Pro App 教育套裝

Pro App 教育套裝內包含了 Final Cut Pro、Logic Pro、Motion、Compressor 以及 MainStage，五種 app 均是能為影片剪接師和音樂人等創作者提供發揮空間的工具，而且教育優惠只需 HK$1,488，但光是 Final Cut Pro 一款的原價便達到了 HK$2,288，先入手肯定不虧！

Pro App 教育套裝

售價 HK$1,488

立即購買

