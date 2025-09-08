Apple Events 2025｜iPhone 17 Air、Apple Watch Ultra 3衛星功能、AirPods Pro 3健康感測令人期待

今年焦點落在超薄的「iPhone 17 Air」、Pro 系列的相機與電池升級、以及具潛在救援的 Apple Watch Ultra 3 衛星功能與 AirPods Pro 3 健康感測能力 。整體系列亦傳將導入自研無線晶片與 C1 Modem，並支援更快的無線連線標準 Wi‑Fi 7，為居家與外出場景帶來更穩定的體驗 。









超薄 Air 的日常感 iPhone 17 Air將出現？

iPhone 17 Air 傳厚度約 5.5mm、6.6 吋 LTPO OLED，可能配 120Hz ProMotion，鈦鋁混合框架、約 145g，帶來更輕薄易握與觀感流暢的手感升級 。單顆 4800 萬像素主鏡與升級至 2400 萬像素前鏡，搭配僅支援 eSIM、MagSafe、相機控制與動作按鈕，適合極簡拍攝與輕裝出行的日常需求 。電池約 3036–3149mAh 與均熱板散熱，加上全系列 Wi‑Fi/藍牙自研方案，有助於長時間滑動瀏覽與串流使用的穩定度 。





無線充電更快！Pro 系列另加反向充電

另外 iPhone 17 Pro/Pro Max 傳採鋁製框架與半玻璃半鋁設計，螢幕增添防反射與耐刮塗層，長時間通勤與戶外使用的可視性與耐用性更好 。相機模組拉到全機身寬度、三鏡均為 4800 萬像素，新增最高 8 倍光學遠攝與可變光圈主鏡，前鏡升級至 2400 萬像素並支援雙鏡頭錄音，對旅拍、舞台與內容創作者更為友善 。更大的電池（Pro 約 3988–4252mAh、Pro Max 約 4823–5088mAh）、25W Qi 2.2 與反向充電，讓一日重度使用與周邊小裝置補電更從容 。





系列被傳只保留一款基本型號並由 Air 取代 Plus，螢幕邊框縮小並支援 120Hz ProMotion，以更親民的定位提供更順暢的視覺體驗 。A19（3nm）與均熱板散熱主打效能與穩定表現，後置延續 4800 萬廣角＋超廣角、前鏡升至 2400 萬像素，滿足日常拍攝、社群與遊戲的常態需求 。同樣採自研 Wi‑Fi/藍牙方案與 25W Qi 2.2 無線充電，形成與高階機共享的連線與便利基礎。更有不少報道指今年全線導入 Apple 設計的全新 Wi‑Fi 晶片與 C1 Modem，並支援 Wi‑Fi 7，對家庭多裝置、雲端備份與大檔下載的穩定性與速度有望提升 。Pro 與標準版皆提到 25W Qi 2.2，更快的無線充電縮短夜間或辦公桌零碎補電時間，Pro 系列另加反向充電更利於耳機或手錶隨時應急 。





Apple Watch Ultra 3 首度加入「衛星連接」?

另一重點相信是有傳新一代的 Apple Watch Ultra 3 除了傳沿用升級的 LTPO3 顯示，傾斜時亮度提升 40%、最低 1 尼特，並藉更窄邊框把顯示區放大至約 422×514 像素，戶外閱讀性與夜間暗光表現皆更友善 。S11 晶片但性能與 S9/S10 相近，最大看點是首度加入手錶端的「衛星連接」以支援簡訊與緊急 SOS，並可能帶來血壓監測，對登山、露營與無網區域的安全性具有意義 。

Series 11 傳將搭載 S11 與 5G RedCap Modem、螢幕更亮並增添新色與錶帶選擇，主攻日常通勤、運動與商務通知場景的一體化體驗 。新款 SE 傳維持 41/45mm（約 1.6/1.8 吋）但以更薄錶殼與更窄邊框帶來更現代外觀，亦有望採用彩色塑膠外殼，兼顧入門價格與外觀個性 。





AirPods Pro 3 電盒傳更薄

今次的 AirPods Pro 3 充電盒傳更薄，改以隱形電容式按鈕並把 LED 指示燈隱藏於外殼下方，同時以新晶片強化音質與 ANC，攜行與使用體驗更簡潔 。入耳式心率追蹤與溫度感應可望讓日常健身與健康追蹤更即時，並傳有即時翻譯功能，利於差旅或跨語言溝通 。當然，是否真的會出現，還是等發佈會的公佈！





Apple 發佈會時間為香港時間 9 月 10 日凌晨 1 時，最終名稱、規格與功能仍以官方公佈為準 ，一眾 Apple 的 fans 絕對不能錯過！







