Apple Intelligence 年內進入中國？合作方仍是阿里巴巴未變

Apple Intelligence 進入中國一事似乎有了新的進展，根據彭博 Mark Gurman 的說法，中國版 Apple Intelligence 目前已在內部測試，預計會於今年之內隨 iOS 26.1 或 iOS 26.2 一同推送。而 Apple 的本地合作方似乎仍是阿里巴巴，看來在 2 月阿里單方面公開此事後，雙方的合作並沒再生出什麼變數。3 個月前金融時報曾報導稱，由於中美間地緣政治的不確定性日益加劇，中國版 Apple Intelligence 在中國網信辦的審批程序受到了不小的阻礙。

而在美國這邊，政府亦關切兩家公司聯手後是否會引發國安風險，也有議員明確表達過對合作可能促進中資企業 AI 實力的擔憂。此前 Apple CEO Tim Cook 曾表示，缺少 Apple Intelligence 是 iPhone 在中國銷量下滑的主因之一，那遲到了一年的 AI 顯然瞄準了 iPhone 17 新品發售的窗口。但在我們看來，iPhone 在中國銷量不振更多還是因為未能在與本土手機的交鋒中體現出足夠的競爭力，無論是在產品層面（設計、功能擠牙膏）還是銷售層面（未能積極利用好國家補貼）。

