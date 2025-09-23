許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
Apple Intelligence 終於支援廣東話！編輯冒險升級開發者 Beta 同你試
Apple Intelligence 終於在 iOS 26.1 開發者 Beta 版本加入支援繁體中文及廣東話，這對於以廣東話為 iPhone 語言的香港用家是一大喜訊，因為除了 Samsung Galaxy AI 之外，市面上也沒有幾個大型科企會刻意推出支援廣東話的 AI。日後在正式版本，大家就可以直接用習慣的語言，在支援 Apple Intelligence 的裝置上使用由 AI 驅動書寫工具、即時翻譯、生成 Genmoji 等。
在此之前，小編冒險更新至 iOS 26.1 開發者 Beta 版本來為大家實試多項 Apple Intelligence 功能。大家如果都想要自己親手試玩，請衡量和自行承擔系統不穩定而帶來的潛在風險。
Apple Intelligence 主要功能：
書寫工具（新增支援繁體中文、支援廣東話口語化；校對、重寫、簡潔、摘要、重點、列表、表格）
即時翻譯（新增支援繁體中文；目前口譯部分只有普通話）
Genmoji（支援繁體中文指令詞）
影像樂園（支援繁體中文指令詞）
相片 app 的清除工具（穩定版已經推出）
影像魔術棒
自然語言搜尋相片和影片
視覺智能（分析截圖、圖片內容，連動網頁搜尋、日曆、地圖）
在升級到 iOS 26.1 開發者 Beta 版本後，把 iPhone 裝置語言及 Siri 語言同時設為「繁體中文（香港）」就能啟用 Apple Intelligence，並可以在書寫工具、即時翻譯等基於文字的 AI 功能使用繁中，甚至是廣東話的口語用字。
Apple 早前已經一再強調大部分 AI 運算在裝置端，以自家的 Apple Foundation Models 完成，兼顧效能與私隱，因此甚至可以離線使用；部分較複雜的任務則透過私密雲計算處理。
ChatGPT 呢？
由於 ChatGPT 未在香港開放，因此目前 Apple Intelligence 只有整合 ChatGPT 的深入查詢功能暫不可用，目前只可以用到 Google 以圖搜尋。耐人尋味的是，視覺智能 Visual Intelligence 的詢問功能不再註明「ChatGPT」，而是寫「External AI」，側面透露了 Apple Intelligence 會引入其他 AI 服務的可能。
哪些 Apple 產品可以用 Apple Intelligence？
