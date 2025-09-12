Apple iOS 26 與 iPadOS 26 的發佈時間安排

Apple 在六月的全球開發者大會上發佈了 iOS 26 和 iPadOS 26，並在今天的 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 及 iPhone Air 發佈會上，最終揭曉了這個版本的公眾發佈日期。

iOS 26 將於 9 月 15 日（即下星期一）正式推出。這一日期與 Apple 的慣例一致，恰好介於新設備的預訂開始（9 月 12 日）和正式發佈（9 月 19 日）之間。可以預見，新款 iPhone 將從第一天起便運行 iOS 26。

在過去幾周，iOS 26 和 iPadOS 26 已經是 Apple 公眾測試計劃的一部分，這次更新首次引入了更快的動畫，讓整體操作感覺更加流暢。新的 Liquid Glass 設計語言成為主要特徵，距離 Apple 上次為其移動操作系統進行如此大規模的重新設計已經有一段時間。這種設計貫穿整個操作系統以及 Apple 的第一方應用程式。

iOS 26 中新增了 Games 應用程式，顧名思義，這是一個集成遊戲的全方位平台。此外，Visual Intelligence 也獲得了急需的改進，加入了類似 Google 的 Circle to Search 的功能，並且現在還支持 ChatGPT 整合。

