Apple iPad Pro (2025) 拆解顯示內部結構複雜性

Apple 於本月發佈了搭載 M5 處理器的 iPad Pro，最近 iFixit 對其進行了拆解，探索其內部結構及修理的可行性。此次拆解的是 13 吋型號，厚度僅為 5.1 毫米。這樣的薄度使得修理變得更加困難，因為每個元件都需要緊密排列，顯示屏與內部結構緊密貼合。不幸的是，唯一的進入方式是從顯示屏開始。顯然，在不破壞顯示屏的情況下拆卸是個挑戰，但 Apple 至少提供了修理手冊和配件。一旦拆下顯示屏，後續的操作會容易許多。

在拆解過程中，移除電池需要拉出十個拉環，而 USB-C 接口則較為易於接觸和拆卸。邏輯板則需要拆除多個螺絲，之後就能夠接觸到攝像頭。內部的螺絲大部分為 JIS 類型，但並非全部。最終，這款 13 吋 iPad Pro（2025）的修理可行性得分為 5 分（滿分 10 分），其中 0 分為最差，10 分為最佳。主要問題在於電池僅能在拆卸顯示屏後才能接觸，而這樣的操作有損壞顯示屏的風險。一旦顯示屏被拆下，其他元件的更換相對簡單。

