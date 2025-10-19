Apple iPhone 17 及 Air 產品配件的優惠資訊

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
隨著新款 iPhone 的推出，許多用戶對於兩款 Pro 型號的耐刮性能表示擔憂，報導指出，這與其鋁合金外殼的陽極氧化處理有關。雖然普通版的 iPhone 17 相對較不易刮傷，但仍然無法完全避免。相對而言，iPhone Air 因為採用鈦金屬材質，顯得相當堅固，但用戶在購買新機時，仍然希望保護這項投資。因此，選擇一款合適的手機殼變得尤為重要。以下是一些評價較高的選擇，大部分都支持 MagSafe 功能，我們會特別標註不支持的款式，以便於不需要無線充電的用戶參考。
首先介紹 Apple 自家的手機殼。Apple 的矽膠手機殼具備柔軟的觸感，並且可以搭配 Crossbody Strap（售價約 $60 / 約 HK$ 468）。外部材料由 45% 回收矽膠製成，並配有一層導電的藍寶石水晶，確保相機控制功能正常運作。目前 Apple 矽膠手機殼的售價約為 $37 / 約 HK$ 288。
產品
類型
價格 (美元 / 港元)
MagSafe 相容性
Apple 矽膠手機殼
手機殼
$37 / 約 HK$ 288
是
Crossbody Strap
配件
$60 / 約 HK$ 468
無
隨著 iPhone 系列的多樣化選擇，適合的保護裝置將有助於延長設備的使用壽命，並提升使用體驗。選擇合適的手機殼，無論是從保護性能還是個人風格出發，都是值得重視的投資。
