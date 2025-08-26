Apple iPhone 17 將於 9 月 10 日凌晨登場

行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級

Yahoo財經 ・ 1 天前