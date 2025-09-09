焦點

今晚凌晨蘋果發表 iPhone 17 系列 即睇流言懶人包

Apple iPhone 17 發佈活動觀看指南

每年這個時候，Apple 都準備揭曉最新一代 iPhone 的所有變化。今年的「驚艷發布」活動預計將包括 iPhone 17 系列的規格提升，以及一款超薄的 iPhone 17 Air。傳聞中，還可能會展示 Apple 的新款智慧手錶，以及升級版的 AirPods Pro 3。

隨著活動的臨近，仍有不少驚喜等待揭曉。對於想要了解 Apple 將帶來什麼的觀眾，以下是參加活動直播的資訊。

Apple 的「驚艷發布」活動何時舉行？

Apple 的 iPhone 17 發佈活動將於 9 月 9 日（星期二）下午 1 點（東部時間）/ 上午 10 點（太平洋時間）舉行。此次活動將在位於加利福尼亞州庫比蒂諾的 Apple Park 進行直播。

如何觀看 iPhone 17 發佈活動？

觀看 Apple 即將舉行的活動有幾種不同的方式。可以透過本文上方嵌入的視頻觀看直播，或者前往 Apple 在 YouTube 上的直播頻道。Apple 也會在其網站上直接播出活動，並在 Apple TV 應用程式中提供觀看選項。

