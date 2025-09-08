Apple iPhone 17 系列的側背帶在實拍圖片中曝光

Apple 將於明天發佈 iPhone 17 系列，近期有消息指出，將會同時推出一款磁性斜背帶。這款斜背帶在八月底的某些渲染圖中出現，今天則有幸透過一位消息人士在 X 平台上獲得了兩張即將推出的斜背帶的實拍圖片。

不過，這可能與之前的泄漏信息有所不同。早前的報導提到，這款斜背帶將會插入 Apple 即將推出的 iPhone 17 保護殼中的特殊孔位，並使用磁鐵固定。

今天泄漏的斜背帶似乎仍然使用了磁鐵，但顯然是採用了一種纖維環，這會插入保護殼的孔位。因此，目前尚不清楚 Apple 是否計劃發佈兩種不同類型的斜背帶，或者之前的泄漏中是否存在混淆。

隨著發佈會的臨近，真相將很快揭曉，距離揭曉的時間僅剩約 24 小時。

