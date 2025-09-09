Apple iPhone 17 Pro、17 Pro Max 現身：鋁合金一體機身、A19 Pro、VC 散熱、4X 光學望遠

Apple iPhone 17 Pro、17 Pro Max 現身：鋁合金一體機身、A19 Pro、VC 散熱、4X 望遠

雖然被新設計的 iPhone Air 搶去了不少風頭，但 Apple 今年最高階的機種 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 還是有諸多實打實的升級。首先當然是相比前幾代辨識度明顯更高的新外觀，此番 Apple 選擇以鋁合金打造一體機身，利用背蓋上方大片的相機區和下方鑲嵌的第二代超瓷晶蓋板給早已審美疲勞的市場帶來了一些新意。

更新中...

