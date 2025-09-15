焦點

娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾　另一半要有邊界感

Home Journal 美好家居

Apple iPhone 17 Pro系列「宇宙橙」背後的色彩意味

Tim Ku

Apple最新於2025年秋季發佈會上公佈的眾多新品之中，最引人注目的，無疑是為高階型號iPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max披上的全新「宇宙橙」外衣。


這款「宇宙橙」（Cosmic Orange）的色彩設計，帶來鮮明強烈的視覺衝擊。不僅打破了Apple近年來在Pro系列上偏向沉穩、內斂的用色傳統，更在全球科技與設計界掀起熱烈討論。據指，「宇宙橙」的靈感源自色彩權威Pantone的色號1501243 TCX Papaya，這是一種充滿活力與暖意的色調。

廣告

 
沉穩而溫暖的橙色調

另外，全球趨勢預測機構WGSN亦指出，「活力橙色」（Coloro code: 018-57-34）將是2027年春夏的關鍵色彩之一。此色調充滿生氣與活力，體現了面對變遷時的韌力。設計上，它強調靈活應變與創新思維，旨在為特定環境注入能量與安全感，明亮的橙色調正呼應了用戶對安穩及保護的內在追求，既代表著對創新的擁抱，也傳遞著一份溫暖而堅定的安全感。


色彩心理學：能量與愉悅的象徵

Apple這次大膽採用橙色機身，市場反應或會趨向兩極。然而，從色彩心理學角度來說，橙色具備眾多優點。橙色作為紅色與黃色的混合體，完美融合了兩者的優點，它既有紅色的熱情與能量，卻沒有其感覺那麼強烈；同時也繼承了黃色的明亮與愉悅感。在建築與室內設計中，橙色能營造舒適、明亮且友好的氛圍。相比紅色的張揚，橙色顯得更為平和，在明亮愉悅的基調下，攻擊性較低，不僅具備實用功能，亦能為空間注入活力。

 
Photos: Apple; Pantone; WGSN

